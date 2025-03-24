Губернатор, пообещавший выплаты беременным школьницам, заявил, что в его регионе таких нет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал возникший ажиотаж вокруг изменений в законе о выплатах для беременных. По новым поправкам, единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей будет предоставляться ученицам школ и студенткам колледжей, которые зарегистрировались на учёт в этом году.

Эта информация вызвала активные и противоречивые отклики как в российских, так и зарубежных СМИ. В ответ на это Клычков сделал заявление в своих социальных сетях.

Он подчеркнул, что данная инициатива является федеральной и исходит от Министерства труда России.

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Клычков добавил, что «молодые девушки в такой ситуации могут сталкиваться с трудными решениями». Основная цель поправок — помочь сократить количество абортов и сохранить жизнь детям и здоровье матерей.

«Стоит отметить, что в нашем регионе на данный момент нет девушек, подпадающих под эту категорию», – заключил губернатор.