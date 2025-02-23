Стало известно, какие соцвыплаты могут получить беременные россиянки в 2025 году

В 2025 году беременные россиянки могут рассчитывать на целый ряд государственных пособий. Об этом в своём материале рассказывает РИА «ФедералПресс».К примеру, женщины могут получить единовременную выплату, если встанут на учёт по беременности до 12 недель.

Размер единого пособия отличается во всех регионах, но обычно это около 50% от прожиточного минимума. Деньги выплачиваются каждый месяц, пока ребёнок не родится.

Беременные жёны срочников при сроке беременности от 25 недель получают единоразово 42 665 рублей с 1 февраля этого года. Сумма помножится на районный коэффициент, если женщина проживает в северном и труднодоступном населённом пункте. Подать заявку на пособие можно в течение шести месяцев после демобилизации мужа.

Будущие мамы также могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств. Для этого надо встать на учёт в женской консультации. Препараты будут выдавать в аптеке при поликлинике. При этом регионы могут вводить дополнительные меры поддержки, однако объём пособий будет везде отличаться. К примеру, в Воронежской области беременные ежемесячно получают 3 тысячи рублей на еду, если доход семьи меньше прожиточного минимума.