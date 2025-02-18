Беременным россиянкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке — законопроект готов

Депутаты Государственной думы планируют внести на рассмотрение законопроект, который позволит будущим мамам уходить в декрет на любом сроке беременности. Авторами проекта стали депутаты «Справедливой России — За правду», он будет представлен 18 февраля.

Инициатива направлена на реализацию предложения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно проекту, отпуск будет предоставляться на основании листка нетрудоспособности, выдаваемого беременным после постановки на учёт в женской консультации.

«Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам», — заявил лидер партии Сергей Миронов РИА «Новости».