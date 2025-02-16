В ГД заявили, что идея продления оплачиваемого декрета нуждается в доработке

Если один из сотрудников собирается уйти в декретный отпуск, этот момент становится для работодателя весьма чувствительным. Об этом в беседе с РИАМО сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

Парламентарий напомнил о статье 256 ТК РФ, в которой сказано, что женщина имеет право на отпуск по уходу за ребёнком, пока тому не исполнится три года. При этом необходимо учитывать, что предусмотренные выплаты по уходу за детьми до полутора лет составляют всего 40% от средней зарплаты. Декретный отпуск в период беременности и родов продолжается 140 календарных дней, из которых 70 дней до родов и 70 дней после.

«Получается так, что по Трудовому кодексу отпуск по уходу за ребёнком длится три года, пособие выплачивается только за 1,5 года. Таким образом, женщина должна быстрее выйти на работу, чтобы получать денежное содержание. Кроме того, находясь в длительном отпуске по уходу за ребёнком женщина теряет навыки и компетенции», — отметил Маликов.

По его словам, ряд связанных с этой темой вопросов требует доработки, чтобы и работодатели не терпели убытки от декретных отпусков.

«Поскольку действующее трудового законодательство имеет «серые пятна» и «пробелы», в связи с чем работодатель остаётся без ответа. Организация может реорганизоваться (присоединение, слияние, разделение и т.д), либо совсем ликвидироваться или уйти в банкротство. Такие юридические аспекты с организацией может случиться за 1,5 года, а если женщина ушла в отпуск по декрету на 3 года, то она вовсе может не выйти на работу», — добавил он.