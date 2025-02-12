В Госдуме захотели продлить оплачиваемый декрет до трёх лет из-за работающих бабушек и дедушек

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трёх лет. В беседе с ТАСС она отметила, что из-за увеличения пенсионного возраста многие бабушки и дедушки утратили возможность воспитывать внуков, и фактическое упразднение этого социального института требует принятия дополнительных мер.

Кроме того, уверена Останина, попытки увеличить рождаемость в стране с помощью внедрения новых единоразовых выплат окажутся малоэффективными. Гораздо лучше сделать оплачиваемым весь трёхлетний период.

«Это очень много женщин побудит в этот период ещё следующего ребёнка родить», — выразила уверенность парламентарий.