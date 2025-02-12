Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 00:56

В Госдуме захотели продлить оплачиваемый декрет до трёх лет из-за работающих бабушек и дедушек

Депутат Госдумы Останина поддержала продление оплачиваемого декрета до трёх лет

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трёх лет. В беседе с ТАСС она отметила, что из-за увеличения пенсионного возраста многие бабушки и дедушки утратили возможность воспитывать внуков, и фактическое упразднение этого социального института требует принятия дополнительных мер.

Кроме того, уверена Останина, попытки увеличить рождаемость в стране с помощью внедрения новых единоразовых выплат окажутся малоэффективными. Гораздо лучше сделать оплачиваемым весь трёхлетний период.

«Это очень много женщин побудит в этот период ещё следующего ребёнка родить», — выразила уверенность парламентарий.

17% россиян хотят уйти в декрет вместо жены
17% россиян хотят уйти в декрет вместо жены

А ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка. По задумке авторов инициативы, это положительно скажется на благосостоянии российских семей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly

Антон Голыбин
  • Новости
  • Госдума
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar