Патриарх Кирилл призвал распространить декрет на первый триместр беременности

Декретный отпуск необходимо распространить на первый триместр беременности женщины, так как он считается самым трудным. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Год назад Священный синод в нашей церкви принял документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, в котором говорится, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности», — указал глава РПЦ на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Он добавил, что финансовая поддержка влияет на решение родить ребёнка. По словам патриарха, большинство российских семей сталкиваются с тем, что не могут приобрести жильё из-за маленьких выплат и недостаточного размера маткапитала. Неуверенность и страх порождают нежелание рожать первого ребёнка, не говоря уже о многодетности. Глава РПЦ уточнил, что многодетные семьи чаще всего встречаются среди верующих людей.