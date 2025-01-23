С 1 февраля проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты: Кто получит больше
Юрист Виноградов: С 1 февраля вырастет ряд пособий для семей с детьми
В 2025 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на повышение ряда социальных пособий. В частности, с 1 февраля на 1796 рублей вырастет сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка и составит 26,4 тысячи, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Пособие выплачивается на каждого новорождённого, что особенно актуально для родителей, у которых появляется сразу несколько детей», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Также он напомнил, что с февраля на 7,3% проиндексируют материнский капитал. После перерасчёта выплата на первенца составит 676 тысяч рублей, а на второго малыша 217 тысяч или 894 тысяч рублей, если средства на первого ребёнка не были получены.
Помимо всего прочего, в 2025 году планируется увеличить сумму пособия по беременности и родам для трудоустроенных женщин. При стандартном декретном отпуске длиной 140 дней выплата достигнет 794 355 рублей, при осложнённой беременности женщина получит 885 139 рублей, а при многоплодной — 1 100 750 рублей.
Эксперт уточнил, что размер единого пособия на детей и беременных будет зависеть от прожиточного минимума в регионах. Средние значения варьируются от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей ежемесячно для детей и от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей для будущих мам.
Ранее россиянам рассказали, когда маткапитал на второго ребёнка вырастет до миллиона рублей. Как заявили в Госдуме, это произойдёт уже в 2026 году. Ожидается, что через пять лет до миллиона вырастут выплаты на первого ребёнка. Сама программа пока продлена до 2030 года, однако сейчас рассматривается вопрос, чтобы сделать её бессрочной. Деньги на эти цели заложены в бюджет России.