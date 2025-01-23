С 1 февраля проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты: Кто получит больше

В 2025 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на повышение ряда социальных пособий. В частности, с 1 февраля на 1796 рублей вырастет сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка и составит 26,4 тысячи, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Пособие выплачивается на каждого новорождённого, что особенно актуально для родителей, у которых появляется сразу несколько детей», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Также он напомнил, что с февраля на 7,3% проиндексируют материнский капитал. После перерасчёта выплата на первенца составит 676 тысяч рублей, а на второго малыша 217 тысяч или 894 тысяч рублей, если средства на первого ребёнка не были получены.

Помимо всего прочего, в 2025 году планируется увеличить сумму пособия по беременности и родам для трудоустроенных женщин. При стандартном декретном отпуске длиной 140 дней выплата достигнет 794 355 рублей, при осложнённой беременности женщина получит 885 139 рублей, а при многоплодной — 1 100 750 рублей.