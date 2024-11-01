Стереотипы и экономика: Раскрыты причины, почему мужчин не отпускают в декретный отпуск

Мужчины в России имеют полное право на декретный отпуск по уходу за ребёнком и могут получать декретные выплаты, даже если продолжают работать. Однако, как отметил HR-эксперт и член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян в интервью 360.ru, многие отцы сталкиваются с отказами со стороны работодателей из-за устоявшихся в обществе стереотипов.

По словам эксперта, на эту ситуацию влияют два основных фактора. Во-первых, стереотипное мышление, которое продолжает существовать, подразумевает, что декрет — это исключительно женская прерогатива. Мурадян отметил, что в обществе всё ещё живёт представление о «сильном мужчине» — с «копьём в руках», который должен быть добытчиком и обеспечивать семью.

Во-вторых, экономическая целесообразность также играет роль. По мнению Мурадяна, подавляющее большинство трудовых юристов и кадровиков в компаниях не всегда в курсе изменений в законодательстве, что приводит к тому, что они затрудняют процесс получения декретного отпуска для мужчин.