Останина разнесла губернаторов за «соревнования по мизерным выплатам» при рождении детей

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала губернаторов за соревнования в выплатах при рождении детей. Она призвала сделать государственную политику в области демографии. Соответствующее заявление опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Нина Останина призвала сделать единые меры поддержки для улучшения демографии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Для того, чтобы говорить о государственной политике демографической, необходимо сделать её прежде всего государственной. Не должны будущие мама и папа волноваться о том, в каком регионе они проживают. А у нас сегодня, к великому сожалению, один губернатор перед другим начинает упражняться в мерах микроскопической поддержки при рождении детей», — сказала Останина.

Депутат привела в пример главу Вологодской области Георгия Филимонова, который установил выплату 50 тысяч рублей за рождение ребёнка в регионе. По её словам, после рождения малыша мама просто вернётся домой, улучшив статистику в Вологде.