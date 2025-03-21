Останина разнесла губернаторов за «соревнования по мизерным выплатам» при рождении детей
Останина: Губернаторы упражняются в микроскопических выплатах при рождении детей
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала губернаторов за соревнования в выплатах при рождении детей. Она призвала сделать государственную политику в области демографии. Соответствующее заявление опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
Нина Останина призвала сделать единые меры поддержки для улучшения демографии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Для того, чтобы говорить о государственной политике демографической, необходимо сделать её прежде всего государственной. Не должны будущие мама и папа волноваться о том, в каком регионе они проживают. А у нас сегодня, к великому сожалению, один губернатор перед другим начинает упражняться в мерах микроскопической поддержки при рождении детей», — сказала Останина.
Депутат привела в пример главу Вологодской области Георгия Филимонова, который установил выплату 50 тысяч рублей за рождение ребёнка в регионе. По её словам, после рождения малыша мама просто вернётся домой, улучшив статистику в Вологде.
Напомним, что с 1 апреля повысят ряд социальных выплат, которые положены семьям с детьми. Скоро изменится график начисления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, ежемесячного пособия в связи рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком и тд. Кто получит больше и на сколько — ответ в материале Life.ru.
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