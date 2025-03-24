Россиянам раскрыли способ снизить сумму ипотеки на ₽1 млн

Чтобы приобрести недвижимость в ипотеку максимально выгодно, в первую очередь необходимо узнать о льготных условиях кредитования. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. По его словам, ставка для льготных программ составляет 6-8%.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, молодые и многодетные семьи, военнослужащие, жители сельской местности. В то же время независимо от условий кредитования очень важно максимально повысить первоначальный взнос, чтобы снизить сумму ипотеки.

«В результате банк предлагают более низкую процентную ставку и выгодные условия кредитования. Кроме того, чем меньше сумма кредита, тем меньше процентов вы заплатите в итоге», — объяснил парламентарий.

Он высчитал, что при покупке в ипотеку квартиры за 10 млн рублей можно сэкономить 1 млн. Минимальный первоначальный взнос по новым условиям составит 50,1% (5,010 млн рублей), ставка по кредиту — 6%, срок — 15 лет. При таких вводных ежемесячный платёж равен 42,1 тыс. рублей, а сумма кредита — 4,99 млн рублей. По словам депутата, увеличение первоначального взноса на 10% позволит снизить сумму кредита до 4 млн рублей, а платеж — до 33,8 тыс. рублей.