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Регион
24 марта, 07:37

Россиянам раскрыли способ снизить сумму ипотеки на ₽1 млн

Депутат Никитин: Повышение первоначального взноса снизит сумму ипотеки

Чтобы приобрести недвижимость в ипотеку максимально выгодно, в первую очередь необходимо узнать о льготных условиях кредитования. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. По его словам, ставка для льготных программ составляет 6-8%.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, молодые и многодетные семьи, военнослужащие, жители сельской местности. В то же время независимо от условий кредитования очень важно максимально повысить первоначальный взнос, чтобы снизить сумму ипотеки.

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«В результате банк предлагают более низкую процентную ставку и выгодные условия кредитования. Кроме того, чем меньше сумма кредита, тем меньше процентов вы заплатите в итоге», — объяснил парламентарий.

Он высчитал, что при покупке в ипотеку квартиры за 10 млн рублей можно сэкономить 1 млн. Минимальный первоначальный взнос по новым условиям составит 50,1% (5,010 млн рублей), ставка по кредиту — 6%, срок — 15 лет. При таких вводных ежемесячный платёж равен 42,1 тыс. рублей, а сумма кредита — 4,99 млн рублей. По словам депутата, увеличение первоначального взноса на 10% позволит снизить сумму кредита до 4 млн рублей, а платеж — до 33,8 тыс. рублей.

Наконец, последний совет касается грамотной оценки рисков и финансовых возможностей. К примеру, страхование имущества может повилять на размер ставки по ипотеке, а также защитить гражданина от непредвиденных обстоятельств, заключил депутат.

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Список городов, где вводится льготная ипотека на вторичку, опубликуют 1 апреля

Ранее россиянам рассказали, где можно взять льготную ипотеку в 2025 году. Так, по данным Дом.рф, льготные условия кредитования для вторичного жилья будут доступны в 901 городе страны. Кстати, с 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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