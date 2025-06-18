Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой

Сегодня ипотека на тридцать лет кажется чем-то обыденным, а риелторы буквально атакуют нас предложениями. Но представьте себе времена, когда профессия риелтора была вне закона, а квартиру можно было получить совершенно бесплатно. Правда, для этого приходилось ждать годами, а иногда и десятилетиями. Мы разобрались, как наши родители и бабушки с дедушками решали свой жилищный вопрос в СССР и какие хитрости использовали, чтобы обзавестись собственными квадратными метрами.

5 способов получить квартиру в СССР

Советская очередь на жильё: сколько лет ждали квартиру в СССР. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Жилищный вопрос в Советском Союзе решался принципиально иначе, чем сегодня. Не было частной собственности на квартиры, ипотечного кредитования или свободного рынка недвижимости. Зато существовало несколько проверенных способов обзавестись жильём, каждый со своими особенностями и подводными камнями.

1. Встать в очередь на улучшение жилищных условий

Самый распространённый и официальный способ получить квартиру — отстоять многолетнюю очередь. Чтобы встать на учёт, нужно было доказать, что живёшь в стеснённых условиях. Норма составляла не более шести квадратных метров жилой площади на человека, а в Москве и Ленинграде планка была ещё жёстче — всего пять квадратов. Семьи ютились в коммуналках, общежитиях или жили с родителями, годами ожидая заветного ордера. Приоритет отдавался многодетным, военным, работникам важных предприятий. Средний срок ожидания составлял от десяти до пятнадцати лет. Выбирать район или планировку не приходилось — какую квартиру дали, в той и живи. Отказаться означало вернуться в конец очереди.

2. Устроиться на работу с быстрым предоставлением жилья

Жилищные кооперативы в СССР: как покупали квартиры при социализме. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Василий Егоров

Самый быстрый путь к собственной квартире лежал через трудные профессии и отдалённые регионы. Шахты, металлургические комбинаты, стройки в суровых климатических условиях — везде, где работа была тяжёлой и опасной, жильё давали гораздо быстрее. Государство остро нуждалось в рабочих руках для освоения Сибири, Дальнего Востока, районов целины. Молодёжь ехала туда за быстрым решением квартирного вопроса. Многие предприятия строили дома силами собственных работников: после трудового дня люди шли возводить жильё, в котором потом сами и поселялись. Участие в таких стройках хозяйственным способом существенно сокращало время ожидания. В шахтёрских городках квартиру можно было получить уже через год-два работы.

3. Вступить в жилищно-строительный кооператив

В 1958 году в СССР появилась возможность купить квартиру через жилищные кооперативы — советский аналог современной долевки. Будущие жильцы объединялись в кооператив, делали первоначальный взнос в размере двадцати-тридцати процентов от стоимости квартиры, а остальное выплачивали в рассрочку. Государство помогало землёй, стройматериалами и техникой. Кооперативное жильё было доступно только семьям с хорошим достатком — врачам, инженерам, учёным, партийным работникам. Обычному рабочему накопить на взнос было практически нереально. Главная ловушка заключалась в том, что, вступая в кооператив, человек автоматически терял место в государственной очереди. Не накопишь денег — останешься вообще без жилья. Поэтому многие предпочитали терпеливо ждать бесплатную квартиру.

4. Обменять жильё с доплатой

Обмен квартир в Советском Союзе: схемы и подводные камни. Фото © ТАСС / Иванов

Официально продавать квартиры в СССР было нельзя, но существовал хитрый способ обойти запрет — обмен с доплатой. Люди находили того, кто готов был обменять свою лучшую квартиру на худшую плюс определённую сумму денег. В документах фигурировал только обмен, никаких денег официально не передавалось. Доплату осуществляли наличными или через покупку дорогих вещей, мебели, автомобилей. Часто выстраивались сложные цепочки с участием нескольких семей — москвичи хотели в Ленинград, ленинградцы — в Киев, киевляне — в Москву. Найти такую цепочку было настоящим искусством. Исполком мог отказать в обмене, если заподозрит спекуляцию, поэтому люди тщательно продумывали легенду — семейные обстоятельства, работу, здоровье. Квартирные маклеры помогали выстраивать цепочки обменов, работая подпольно за вознаграждение.

5. Построить частный дом

Парадоксально, но в СССР можно было иметь в собственности частный дом и даже сдавать в нём комнаты. Это была единственная форма частной собственности на жильё, которую признавало государство. Закон разрешал возводить дома высотой до двух этажей с количеством комнат от одной до пяти. Размер участка ограничивался десятью сотками в городе и пятнадцатью в сельской местности. Главная проблема заключалась в дефиците стройматериалов — кирпич, цемент, доски было трудно достать. Люди годами собирали нужные материалы, использовали связи, обменивались услугами. Строительство превращалось в многолетний квест. Зато владельцы частных домов могли законно сдавать комнаты, получая дополнительный доход. Правда, такое жильё считалось менее престижным, чем квартиры в многоэтажках, а все коммунальные проблемы ложились на плечи хозяев.

Плюсы и минусы советской системы

Частные дома в СССР: единственная законная собственность на жильё. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

Жилищная политика СССР отражала основные принципы социалистического строя — равенство, плановость, государственный контроль. Квартира считалась не товаром, а социальным благом. Главный плюс заключался в уверенности — люди знали, что рано или поздно получат жильё. Не нужно было копить на первоначальный взнос, брать кредиты, переплачивать банкам проценты. Коммунальные платежи были символическими. Минусы тоже очевидны — отсутствие выбора, долгое ожидание, невозможность распоряжаться жильём по своему усмотрению. Многие семьи десятилетиями ютились в коммуналках, мечтая о собственных квадратных метрах. Молодые специалисты могли получить диплом, жениться, родить детей, а квартиру так и не дождаться.