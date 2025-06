Беззубик снова в деле: как ремейк «Как приручить дракона» покоряет сердца в 2025 году

Вспомним 2010 год: тогда мультфильм «Как приручить дракона» от DreamWorks покорил сердца зрителей. При бюджете $165 млн лента заработала $494,9 млн по всему миру. За оригиналом последовали два сиквела (How to Train Your Dragon 2 — 2014 и The Hidden World — 2019) и культовый статус мультфильма. Его секрет — удачная формула: искренние эмоции, динамичные полёты, метафора о принятии «другого» и харизматичные персонажи. В мультфильме рассказывается история дружбы викинга Иккинга (Хиккапа) и дракона Беззубика — это оказалось попаданием в точку по эмоциональному резонансу с аудиторией.