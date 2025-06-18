Беззубик снова в деле: как ремейк «Как приручить дракона» покоряет сердца в 2025 году Всё о фильме «Как приручить дракона» (2025) — удачном ремейке, который хотим вам порекомендовать. Дата выхода в прокат, интересные факты, рейтинги фильма, трейлер, фото, видео, сюжет и актёры — в материале Life.ru. 17 июня, 21:35 Критики позитивно приняли ремейк «Как приручить дракона» (2025). Обложка © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Вспомним 2010 год: тогда мультфильм «Как приручить дракона» от DreamWorks покорил сердца зрителей. При бюджете $165 млн лента заработала $494,9 млн по всему миру. За оригиналом последовали два сиквела (How to Train Your Dragon 2 — 2014 и The Hidden World — 2019) и культовый статус мультфильма. Его секрет — удачная формула: искренние эмоции, динамичные полёты, метафора о принятии «другого» и харизматичные персонажи. В мультфильме рассказывается история дружбы викинга Иккинга (Хиккапа) и дракона Беззубика — это оказалось попаданием в точку по эмоциональному резонансу с аудиторией.

Зачем же понадобился ремейк? Голливуд давно одержим перезапусками, но Disney часто проваливалась (вспомним «Белоснежку»). В DreamWorks поступили иначе: вернули создателя оригинала — режиссёра Дина ДеБлуа («Лило и Стич», «Мулан») и композитора Джона Пауэлла. Сообщается, что цель — не заменить оригинал, а адаптировать историю для нового поколения с помощью живого кино. Съёмки в Северной Ирландии, актёрский каст во главе с Джерардом Батлером (вождь Стоик) и годы работы над CGI — ставка оказалась высокой. Удастся ли игровому фильму завоевать сердца зрителей, как это было с его анимационным прототипом?

Фото © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Дата выхода: премьера успешно стартовала

Мировая премьера игрового фильма «Как приручить дракона» успешно состоялась 13 июня 2025 года — после переноса с первоначальной мартовской даты из-за забастовки профсоюза актёров SAG-AFTRA, причём в отдельных странах (например, во Франции и в Южной Корее) показы начались ещё раньше. Фильм представили на CinemaCon в Лас-Вегасе ещё 2 апреля, где сразу анонсировали сиквел на 2027 год. Премьера прошла в форматах IMAX, 4DX и 3D, подчёркивая зрелищность проекта, а Джерард Батлер — единственный актёр, повторивший роль из мульттрилогии (Стоик), — стал символом преемственности между анимацией и игровой версией. В России релиз можно ожидать через параллельный прокат из-за ухода Universal с российского кинорынка в 2022 году.

Трейлеры и фото

Фото © Rutube / КИНОЦЕНТР

Сюжет: старая сказка в новых декорациях

Фильм бережно сохраняет ядро оригинальной истории, знакомой зрителям по анимационному хиту 2010 года. Действие разворачивается на суровом острове Олух, где викинги веками воюют с драконами, считая их безжалостными убийцами скота и поджигателями домов. Главный герой — Иккинг (Мэйсон Темз), сын вождя Стоика Обширного (Джерард Батлер). В отличие от сородичей, мечтающих о славе драконоборцев, он — «неправильный викинг»: неуклюжий, склонный к рефлексии и техническим экспериментам, а не к грубой силе.

Фото © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Перелом наступает, когда Иккинг встречает Беззубика — легендарную Ночную Фурию, самого опасного и загадочного дракона. Вместо того чтобы убить раненое существо, юноша спасает его и начинает тайно ухаживать за ним. Их невероятная дружба становится вызовом вековым традициям: Иккинг открывает, что драконы — не монстры, а жертвы непонимания, способные на преданность и умение прощать.

С помощью Астрид (Нико Паркер), своей принципиальной, но отважной сверстницы, и кузнеца Плеваки (Ник Фрост) Иккинг пытается убедить соплеменников, особенно отца, в возможности мира. Но путь к гармонии оказывается тернистым: героям предстоит преодолеть не только предрассудки викингов, но и столкнуться с новой угрозой, способной уничтожить обе стороны конфликта.

Фото © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Актёры и роли

Главные роли в фильме «Как приручить дракона» (2025) исполнят:

Мэйсон Темз — Иккинг Кровожадный Карасик III, юный викинг с добрым сердцем, сын вождя, лучший друг дракона Беззубика;

Нико Паркер — Астрид, боевая девушка-викинг, соперница Иккинга, которая позже стала его возлюбленной;

Джерард Батлер — Стоик Обширный, суровый вождь викингов, отец Иккинга;

Ник Фрост — Плевака, добродушный викинг-кузнец, друг вождя Стоика;

Джулиан Деннисон — Рыбьеног Джастин Ингерман, полноватый добродушный викинг, лучший друг Иккинга;

Габриел Хауэлл — Сморкала Йоргенсон, дерзкий молодой викинг, привыкший решать все проблемы силой;

Гарри Тревальдвин — Задирака Торстон, вспыльчивый и изобретательный викинг, постоянно ссорится со своей сестрой-близнецом;

Бронвин Джеймс — Забияка Торстон, наглая сестра-близнец Задираки.

Фото © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Отзывы и рецензии

Ремейк получил в целом позитивные оценки, хотя и не избежал дискуссий. Критики на Rotten Tomatoes присвоили фильму 84% «свежести», отметив трогательную верность духу оригинала и визуальное мастерство: Беззубик, созданный с применением передовой CGI, балансирует между реализмом и узнаваемостью, а полёты над ирландскими фьордами захватывают дух. Зрители на CinemaScore поставили оценку «А», подчёркивая, что история вызывает «те же мурашки, что и 15 лет назад», особенно в ключевых сценах — первом полёте Иккинга и Беззубика или финальном монологе Стоика. Актёрская игра также собрала похвалы: Джерард Батлер, единственный повторивший роль из мульттрилогии (озвучивал Стоика), привнёс в образ вождя грубоватую нежность, а Мэйсон Темз (Иккинг) и Нико Паркер (Астрид) убедительно передали юношескую неуверенность и отвагу.

Однако критический анализ выявил и спорные моменты. Некоторые обозреватели назвали ленту «излишне безопасным ремейком»: Дин ДеБлуа сохранил 95% сюжета оригинала, добавив лишь расширенные тренировки викингов и несколько диалогов, что для одних стало ностальгической точностью, а для других — отсутствием смелых решений. Отмечались и проблемы темпа — например, пролог «Добро пожаловать на Берк» показался части зрителей затянутым, а возраст актёров (17–20 лет) вызвал лёгкий диссонанс на фоне 14-летних героев мультфильма. Кроме того, хотя Нико Паркер получила признание за роль Астрид, фанаты оригинала сочли её героиню «менее дерзкой», чем анимационный прототип.

Итоговый вердикт поляризован, но оптимистичен. Для фанатов трилогии фильм стал «трогательным ретро» и «эмоциональным дежавю», ценящих покадровое воссоздание культовых сцен. Семьям с детьми лента предложила идеальный баланс юмора, экшена и морального постулата о принятии «другого», хотя родители предупреждают: «Драконы теперь стали страшнее». Скептикам же, особенно ненавистникам ремейков, картина показалась «коммерчески расчётливой». Как резюмирует Forbes: «DreamWorks сделала то, что не удалось Disney, — не убила магию». При сборах в $197 млн в стартовые выходные проект доказал: даже в эпоху «усталости от ремейков» искренность важнее новизны.

Фото © Кадр из фильма «Как приручить дракона», режиссёр Дин ДеБлуа, сценаристы Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др. / Kinopoisk

Интересные факты о фильме

В оригинальной книжной серии Крессиды Коуэлл (2003–2015 гг.) персонаж Астрид отсутствовал. Её создали сценаристы мультфильма, чтобы добавить романтическую линию и сильный женский образ. В игровой версии Нико Паркер воплотила героиню, сохранив её боевой дух, но сделав менее «мультяшной».

Команда визуальных эффектов (Framestore) разрабатывала каждого дракона, сочетая черты реальных зверей. Например, Беззубик получил повадки пантеры и собаки; Гроза Скверны напоминает гиппопотама; Ужасный Громила вдохновлён моржом.

Для звуков «страшных ужасов» использовали вокализацию чихуа-хуа по кличке Пако, заплатив ему $100 за работу.

Чтобы добиться реалистичности взаимодействия актёров с драконами, на съёмочной площадке использовали механические модели-макеты. Мэйсон Темз (Иккинг) и Нико Паркер (Астрид) буквально обнимали и «кормили» каркасы, которые позже заменяли CGI. Это помогло передать естественность эмоций в сценах с Беззубиком.

Режиссёр оригинальной трилогии открыто критиковал голливудскую моду на ремейки, назвав её «творческой ленью». Но Universal убедила его, пообещав полный художественный контроль и возможность «оживить» мир Олуха для нового поколения.

В книгах кузнеца звали Гоббер Рыгучий, но для фильма имя смягчили до «Плеваки».

Фишка для фанатов: в сцене полёта на остров драконов мелькает Глория из «Мадагаскара» — её несёт в когтях один из драконов.

Авторы Андрей Соколов