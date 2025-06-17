Эти 8 слов исчезают из русского языка прямо сейчас: если знаете все, вам точно за 40

Эти слова появляются на страницах русской классики, их произносят с театральных подмостков и на дачах старой интеллигенции... Но все, кому меньше 40 лет, о них постепенно забывают. Кто-то вообще никогда не знал, что это за слова и какие у них значения. Кто-то знал, но за 10 лет усиленного погружения в бесконечную ленту социальных сетей забыл. Рассказываем, какие базовые единицы речи устаревают на наших глазах.

Окаянный

Святополк Владимирович Окаянный получил обидное прозвище не просто так. Фото © Wikipedia

Трудно себе представить, но в своё время слово «окаянный» было даже популярнее своих менее цензурных аналогов и даже таких распространённых слов, как «чёртов», «проклятый» или «долбаный». «Окаянный», собственно, и означало «отверженный» или «проклятый», а также использовалось в виде ругательства в обычном, разговорном контексте. Вообще-то так даже назвали одного из русских князей. Это был Святополк Владимирович Окаянный, он жил с 979-го по 1019-й годы и запомнился народу кровавой междоусобицей, в ходе которой убил своих собственных братьев, Бориса и Глеба. А потом сбежал на Запад. Князья были канонизированы через 60 лет после смерти, а «проклятый» (или «долбаный») Святополк вошёл в историю как братоубийца.

Криница

Криница — этим словом вряд ли можно обозначить что-то плохое, не так ли? Фото © «Шедеврум»

Слово «криница» имеет богатую историю, и будет очень жаль, если оно исчезнет. В стародавние времена, задолго до того, как славяне приняли христианство, Криницей называли богиню изобилия и плодородия, которая жила в ключах и родниках, там, где на поверхность из-под земли выходила чистая вода. Потом криницами стали звать русалок, обитавших там же. В итоге в деревнях укоренилось связанное со всем этим, но иное значение. «Криницей» стали называть сами родники и ключи с чистой водой. Вы могли слышать это слово от бабушек в деревнях: если рядом с поселением была криница, о воде можно было не беспокоиться. Сейчас это слово стало названием для сельских поселений в России и Беларуси.

Лытка

Лыткой что только не называли, но сначала слово обозначало часть тела. Фото © «Шедеврум»

Что же такое лытка? Немногие вспомнят, но это слово обозначает старинный каменотёсный инструмент, который представлял собой нечто среднее между лопатой и рычагом. Его использовали для добычи камня, и сейчас не найти даже приблизительных изображений той самой лытки. Зато до нас дошло куда более живучее значение слова. Лыткой называли бедро, икру или голень ноги. Не только человеческой: например, бывают куриные, говяжьи и свиные лытки, в первом случае это голени, во втором и третьем — рульки. А ещё в Удмуртии и Кировской области протекает река Лытка, на которой основан одноимённый посёлок. Интересно, есть ли у слова связь с городом Лыткарино?

Пенять

Люди стали забывать сам концепт «пеняния», пенять больше не на кого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Слово «пенять» раньше употреблялось в значении «обвинять кого-то», «укорять кого-то», «жаловаться на что-то». Сейчас это слово в свободном виде уже и не встретишь. Оно осталось лишь в составе крылатых выражений. Например, «пеняй на себя», когда вы потерпели неудачу, но виноваты в этом были сами. Или же в вашей вине уверен говорящий. Это крылатое выражение учит людей ответственности. А вот высказывание «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — это уже оскорбление. Не нам судить, где пролегает грань красоты и уродства.

Укор

«Пенять» — это укорять кого-то. Некоторые в предыдущем предложении поймут только два слова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

«Укор» — это не новый музыкальный жанр, это устаревающее слово. «Укор» можно перевести как «упрёк», то есть выражение неудовольствия, неодобрения или обвинения, которое в случае «упрёка» было высказано. А вот укорять можно молча. От этого слова происходит ещё более элегантная «укоризна», её чаще всего можно наблюдать в дамских взглядах. Синонимами также являются «пеня», «журьба», «попрёк» и «реприманд». Укор, кстати, может быть направлен и на себя самого: в этом случае он ассоциируется с совестью.

Намедни

Кажется, «намедни» плохо устарели. Кажется, они так и останутся в прошлом тысячелетии. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Программа «Намедни» с Леонидом Парфёновым не смогла вдохнуть в это слово немного жизни. Кажется, на самом деле именно новостная передача его окончательно и прикончила, поскольку «намедни» произносили по телевизору так часто, что значение просто стёрлось. На самом деле «намедни» значит «недавно», «на днях» или «накануне». Парфёнов выбрал хорошее название для передачи: в ней действительно рассказывали о событиях, которые произошли недавно. А само слово «намедни» костяк целевой аудитории слышал от родственников и соседей в детстве или юности, поскольку в середине XX века слово было ещё живо.

Неистовый

Неистовый — так в 2025 году уже никого не называют. Фото © «Шедеврум»

Пока мы готовили этот текст, мы нашли как минимум три песни в стиле «русский рэп», в которых это слово всё-таки встречается. Но русский рэп — не маркер устаревания, потому что в основе этого феномена лежит ритмичная языковая игра под музыку, для которой хороши любые слова. Если они устарели, являются калькой с других языков или узкоспециализированными терминами, так даже лучше. Но в реальной жизни мы зовём что-то неистовым всё реже и реже. В современном значении «неистовый» значит «буйный». Но в старославянском всё было по-другому. Там был термин «истовый», который означал «достоверный» или «правдивый».

Авось

«Юнона и Авось» — что всё это значит? Кто все эти люди? Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Старый добрый русский «авось» потихоньку умирает, несмотря на то, что это слово долгое время было символом нашего народа. Поп из пушкинской сказки надеялся «на русский авось». «Авось, не заметят», — думал Ванька из «Детства» Льва Толстого, в общем, в русской классике это слово встречается часто. Оно было образовано от старого высказывания «а во се», которое со временем превратилось в «а вот сейчас». Но значение у классического «авось» было другое, на современный русский слово переводится как «наверное». Или «мэйби». Получается, певица Мэйби Бэйби переводится на русский как «Авось-малышка».