Страшные тайны садовых фигурок: маг рассказывает, что ни в коем случае нельзя ставить на участке

На классических советских шести сотках садовые фигурки появились относительно недавно. Украшение своего личного участка статуями в Российской империи было прерогативой дворян или императоров. Например, впервые облагораживанием своего «дачного участка», то есть сада Летнего Дворца, занялся Пётр I. Первый русский император не знал, что некоторые статуи — это не просто украшение. Это портал, через который на вашу территорию могут проникнуть злые духи. Мы пообщались с магом Павсекакием Богдановым и узнали у него, от каких садовых фигурок стоит держаться подальше и уж точно не ставить это на свой участок.

Как работает тёмная магия садовых фигурок

Садовые фигурки — это не просто украшение на участке. Фото © «Шедеврум»

Грубо говоря, садовая фигурка — это оболочка, в которую могут подселиться духи из иных миров. Обычно украшения для участка относительно безопасны, но есть несколько типов, которые не стоит покупать. А ещё обращайте внимание на целостность вашей садовой фигурки. Любая трещина открывает нечистой силе возможность заселиться в вашего любимого садового гнома. Такое соседство приносит только невзгоды и печали.

Берегите свой двор от мрака — не зовите беду своими руками. Правильный выбор украшений и уважение к энергетике участка помогут сохранить гармонию и защитить дом от негативных влияний. Павсекакий Богданов Маг

Чтобы снизить риск порчи садовой фигурки, покройте её автомобильным лаком. Особенно щедро лак расходуйте на её дно: это самая уязвимая часть. Не ставьте статуэтку прямо на землю: найдите возвышение, это может быть стопка тротуарной плитки, камень или пенёк. Так фигурке не страшна будет излишняя влага, если лето выдастся дождливым. Помимо автомобильного лака, обработайте дно муравьиным репеллентом — насекомые будут бояться подходить к вашей статуэтке и не смогут устроить в ней муравейник. То же самое относится и к противогрибковым средствам: если вы обработаете ими садового гнома, лебедя или ежа, их не будет беспокоить плесень. А в начале осени ваши садовые фигурки необходимо убрать в помещение. Так они прослужат не один сезон.

Какие садовые фигурки самые опасные

Есть несколько видов садовых фигурок, которые приносят в дом несчастье. Фото © «Шедеврум»

Когда будете выбирать садовую фигурку для участка, обязательно обратите внимание на то, есть ли у неё глаза. Если глаза пустые — пройдите мимо. В такие фигурки легко вселяются сущности из потустороннего мира. Ангелы, куклы, антропоморфные статуи — все они должны обладать глазами. Опасность статуэток с пустыми глазами объясняет Павсекакий Богданов: «Такие фигуры создают энергетический канал для нежеланных гостей, и их присутствие может негативно влиять на атмосферу дома и участка».

Садовые гномы с оскалом или треснувшими лицами — как трещина в судьбе. В таких фигурках могут селиться домовые-бродяги, которые приносят ссоры, бедность и разлад в дом. Аналогично не рекомендуется держать черепах с перевёрнутыми панцирями — это символ застоя, болезней и затяжных потерь. Всё, что без лица или с размытым лицом, — вытягивает энергию из дома и приносит холод и уныние. Павсекакий Богданов Маг

Хуже всего — садовые статуэтки, которые смотрят в землю. Такие фигурки смертельно опасны. «Наши предки верили: если статуя «смотрит в землю», она словно зовёт смерть или несчастье», — утверждает Павсекакий. Фигуры чёрных котов, воронов, сов — тоже плохой выбор, они сразу становятся порталом в иной мир. Даже их изображения или статуэтки обладают магической силой и становятся проводниками в потустороннее измерение. Или же проводниками из него — примерно так на ваш участок и попадает всякая чертовщина.

Почему нельзя привозить садовые фигурки из-за границы

Привозить садовые статуэтки как сувенир из Турции, Таиланда и в особенности из стран Латинской Америки тоже не стоит. Дело в эгрегорах. Эгрегор — это нематериальное коллективное биополе, которое формируется из веры, чувств и убеждений людей. Они бывают разные — так, свои эгрегоры есть у католичества, политической партии КПРФ и певицы Клавы Коки. В случае с западной ветвью христианства эгрегор поддерживают верующие. Эгрегор КПРФ поддерживают идейные коммунисты. А эгрегор Клавы Коки поддерживают её фанаты, все 20 миллионов человек. Чем больше людей верят во что-то или «фанатеют» по кому-то, тем сильнее эгрегор.

Но при чём тут садовые фигурки? Это логичный вопрос, и ответ на него тоже кроется в теории эгрегоров. Павсекакий Богданов говорит: «Особенно опасны фигуры, привезённые из других стран или чужих земель — там действует иной эгрегор, который не знает русской земли и может привнести в дом негативные энергии». И это чистая правда, ведь другие страны зачастую отличаются от нашей страны религией, культурой и условиями жизни. Так, свой эгрегор есть у России, Турции, Таиланда и Чили. Более того — если в России силён эгрегор православия, то в Турции — это эгрегор ислама, в Таиланде – буддизма, а в Чили — католичества. При этом привозить садовые украшения из Чили особенно опасно — там более 500 лет шла жестокая война испанского католического эгрегора с местным, основанным на верованиях коренных народов. Вся эта негативная энергетика вместе с фигуркой попадёт к вам на дачный участок.

Когда садовые фигурки могут навредить сильнее, чем обычно

Есть несколько дней в году, когда заражённые нечистью садовые фигурки особенно опасны. Фото © «Шедеврум»

Если у вас всё же есть на участке вредоносная садовая фигурка, а избавляться от неё вам не хочется, будьте готовы к её негативным влияниям. Возможно, у вас уже выросла толерантность к проделкам нечисти, поселившейся в вашей статуэтке, но существует несколько дней в году, когда «попаданцы» из потусторонних миров особенно сильны и способны устроить максимально жестокие козни. Павсекакий Богданов знает, как снизить вред от садовых фигурок в магические даты.

На Купалу, в Иванов день, и другие магические даты всё «неживое с душой» оживает — будьте особенно внимательны к украшениям и статуям в эти периоды. Они могут стать источником мрака или привлечь нежелательные силы. Особенно опасна Троицкая неделя, когда могут открыться врата Нави — мира духов и тёмных сил. В такие периоды особенно важно соблюдать осторожность и не провоцировать негативные энергии. Павсекакий Богданов Маг