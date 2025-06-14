Только наши бабушки знают эти секреты: 7 древних способов снять порчу с дома

Иногда квартира выглядит и ощущается странно. Вам снятся в ней плохие сны, вы боитесь оставаться тут не только ночью, но и днём, если вы одни. Вы ссоритесь в ней даже с теми, с кем раньше жили душа в душу. Здоровье тоже становится в таких местах шатким. Вы даже можете слышать в таком месте странные звуки, которые не должны появляться в тех местах, где живут люди. В материале расскажем, как избавить жилище от порчи.

Снятие порчи воском

Древний и верный способ работы с порчей — это воск. Фото © «Шедеврум»

Воском можно не только снять порчу, но и определить её наличие. Нужно пройтись по дому с зажжённой свечой: если пламя будет шипеть, искриться, чадить чёрным дымом, порча присутствует. Снять порчу при помощи воска уже сложнее. В первую очередь нам надо набрать воды со словами: «Предки-дедичи! Позвольте воды набрать от всякой нечисти, от всякого колдовства злого, от всех тварей, от всех болей, на доброе здоровье. Гой! Слава!» Потом эту воду придётся отнести домой, ни в коем случае не оглядываясь. Дома вылейте воду в таз, бросьте туда что-нибудь серебряное, растопите воск, вылейте его в водичку и смотрите на получившиеся фигуры. Главное — провести ритуал до восхода или после заката, то есть тёмной ночью.

Борьба с порчей при помощи соли

Соль — это древний славянский способ бороться с нечистой силой. Она важна в народных магических обрядах. Фото © «Шедеврум»

Пожалуй, это самый популярный способ самостоятельного снятия порчи. Для этого обряда подойдёт убывающая Луна. Поставьте на стол ёмкость с чистой водой. Три горсти соли необходимо положить на сковороду и начать накаливать. Мешайте соль ножом против часовой стрелки и читайте заговор: «Соль бела и чиста, очисти дом мой от порч, сглазов, приворотов, отворотов, от заговоров, наговоров на воду, на еду, по ветру, во спину, во глаза. От старого, да старухи, от молодого, да молодухи, от отца, да матери. Да будет так». Повторить его надо шесть раз. Потом зачерпните воду руками и три раза брызните её на лицо, чтобы вода стекла на соль. Один раз произнесите в процессе следующую цитату: «Водица-сестрица, ты на жар попадаешь, во жаре исчезаешь. Так исчезнут порчи да сглазы, привороты и отвороты, заговоры, наговоры на воду, на еду, по ветру, во спину, во глаза. От старого, да старухи, от молодого, да молодухи, от отца, да матери. Да будет так». Ссыпьте после этого соль в воду и вылейте под ближайшим деревом со словами: «Вода, теки с солью белою, да порчей чёрною, да всем гнилым. Да дотеки до корня. Да корень пей воду, да забирай соль белу, да порчу черну. Да будет так. Да будет так. Да будет так».

Снятие порчи куриным яйцом

Куриное яйцо — это на самом деле мистический предмет, который важен во многих культурах. Фото © «Шедеврум»

Во многих культурах куриное яйцо считалось предметом, с которого началось сотворение мира. В некоторых мистических традициях считают, что там содержится человеческая душа. Но нас интересуют те свойства яйца, которые помогают снять порчу. Итак, после захода солнца в период убывающей Луны в просторной комнате с открытым окном нужно зажечь церковную свечку перед иконой и, глядя на неё, думать о снятии порчи. Потом положите по яйцу в каждый угол вашей квартиры и оставьте там на ночь. Вам нужно проснуться до рассвета, разбить все яйца, вылить в ёмкость с водой, а потом вынести всё на улицу и закопать со словами: «Земля святая, Богом созданная, забери наговор грязный, порчу плохую, болезнь страшную. Аминь!»

Как снять порчу маятником

Маятник — это уже высокотехнологичный способ снятия порчи. Фото © «Шедеврум»

Ритуалы с маятником надо проводить при молодой Луне, когда она ещё в стадии растущего серпа. Маятник представляет собой нитку, на которую подвешен предмет из серебра. Лучше всего, если это будет кольцо без камней. С этим маятником надо обойти все углы в доме со словами: «Снимаю сглаз и порчу, всю черноту, всю маяту, все напасти с дома раба Божьего (имя человека)». Этот «шёпоток» нужно произносить у каждого угла три раза. После ритуала маятник благодарят за работу, а нитку сжигают и пепел ссыпают под дерево.

Как снять порчу при помощи спичек

Даже совершенно обычные спички могут помочь вам снять порчу с дома. Фото © «Шедеврум»

Для того чтобы снять порчу при помощи спичек, потребуется новый коробок. Из него нужно достать ровно 12 штук, зажечь свечу и поставить её на стол рядом с чистой белой ёмкостью. Отрежьте от спичек серные головки ножом с деревянной ручкой, сложите их в ёмкость и подожгите от свечи. В процессе прочитайте этот «шёпоток»: «Горите, чадите, чёрный глаз жгите. Из вас пепел, а мне мир светел. Так и не иначе». Разложите деревянные части спичек вокруг свечи и, глядя на пламя, произнесите: «Дажбоже мой! Смахни с дома моего двенадцать тишин, двенадцать камчужищев, двенадцать недужищев! Ключи и замки — в воду, огонь — в гору! Во славу тебе, Дажбоже, именно!» После этого нужно поджечь деревянные части спичек, а пепел от них сложить туда же, где горели спичечные головки. После этого надо вынести остатки ритуала на перекрёсток в виде буквы Х со словами: «То снято, что заклято. Без возврата! Истинно!»

Снятие порчи молитвой

В христианстве обращение к колдунам, магам и эзотерикам не приветствуется. Фото © «Шедеврум»

Чтобы снять дурной глаз при помощи молитвы, можно позвать священника. Он проведёт чин освящения жилища, и с порчей будет покончено. Но если по каким-либо причинам у вас нет возможности позвать к себе батюшку, можно попробовать избавиться от негативной энергии самостоятельно. Для этого надо неделю строго поститься, например так, как предлагает Константин Ивлев в этом материале Life.ru. После того как вы выдержали пост, можно встать около проточной воды и прочитать Иисусову молитву. Если ваши намерения чисты, вы почувствуете результат.

Уничтожение подклада

Что такое подклад? Это когда вам «подкидывают» случайный предмет с целью навредить. Фото © «Шедеврум»

Иногда бывает, что «симптомы» порчи ваш дом проявляет потому, что кто-то закинул вам подклад. Подклады можно обнаружить в самом доме или на пороге, они могут выглядеть как случайные предметы, а могут — как булавки, мешочки с солью, веточки или резинки. Трогать их руками нельзя, поскольку они заряжены негативной энергией. Вам нужно, не прикасаясь к подкладу руками, отнести его в безлюдное место и там сжечь, соблюдая правила пожарной безопасности.