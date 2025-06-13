Новая мода на «тихие праздники»: Почему всё больше людей не отмечают дни рождения

Нам точно известно, что Пётр I не считал свой день рождения великим праздником. Но каждый раз, когда судьба распоряжалась так, что 9 июня император оказывался в Петербурге, во всём городе были народные гуляния. Чем больше Петру исполнялось лет, тем масштабнее он праздновал свой день рождения. И это было логично: на дворе XVIII век, дожить до 15 так же трудно, как и до 45, а учитывая бурный темперамент Петра и его тягу к рискованным инициативам... В свои 52 он уже мог считаться долгожителем — и радовался каждому прожитому дню. В отличие от миллениалов, которые в большинстве своём относятся к идее празднования дня рождения холодно. Рассказываем, как это всё связано и почему сейчас многим хочется «тихого праздника».

История дня рождения как праздника

День рождения никто не отмечал большую часть человеческой истории. Фото © Wikipedia / Фредерик Дэниэл Гарди

Стоит признаться, что мы не знаем вообще ничего о том, отмечали ли люди каменного века свои дни рождения. В большинстве случаев люди позднего палеолита доживали до 28 или 33 лет — женщины и мужчины соответственно. Возможно, в этом кроется причина, почему именно после 25–27 лет многие и сейчас подвергают всю свою жизнь большому пересмотру или же начинают «депрессировать». В Древнем Египте всё было уже по-другому: люди доживали до 35 лет, если повезёт, а фараоны начали праздновать свои «днюхи». Празднование женского дня рождения датируют эпохой Клеопатры II, но источники могут быть предвзяты. Вавилоняне и персы уже заинтересовались гороскопами, поэтому могли вычислить точную дату, когда нужно праздновать день рождения. И с удовольствием праздновали.

Древние греки дни рождения не отмечали. Древние римляне тоже, зато они отмечали дни своих «гениев» — такой римский аналог христианским именинам. Кстати, первые христиане были против дней рождения: считали, что обычай языческий. В XII веке в Западной Европе про дни рождения снова вспомнили и придумали знаменитый пирог со свечами, которые надо задуть. В VIII веке в Китае, несмотря на протесты буддистов, императоры праздновали юбилеи пышно. А в XIII веке обычай запретили, потому что в свой день рождения высокопоставленные чиновники принимали взятки.

День рождения и Россия

А что вместо дня рождения праздновали в России? Фото © Wikipedia / Фредерик Морган

Во вступлении мы уже рассказывали о том, как относился к своему дню рождения Пётр I. Но что насчёт остальных? В царской России вплоть до революции предпочитали именины, но даже их праздновали не все и не везде. Если вы были крестьянином, скорее всего, отпраздновать день рождения было просто невозможно, ибо никто не помнил, в какой именно день вы родились. Цари — другое дело. Впервые стали отмечаться как раз царские дни рождения, история началась с Фёдора Алексеевича. А потом в дни «тезоименитства» императоров даже в храмах устраивали благодарственные службы. Но современный день рождения появился в России благодаря Советскому Союзу.

Почему людям не нравится отмечать день рождения

Многие не отмечают день рождения или празднуют его в гордом одиночестве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

«Тихий день рождения» — это глобальный тренд. Ещё в 1990-е годы, когда проводить статистические исследования стало легче благодаря компьютерам, американцы исследовали более двух миллионов калифорнийцев на предмет отношения к своим дням рождения. То, что они в итоге обнаружили, получило целых четыре названия: birthday blues, birthday depression, birthday anxiety и birthday effect. Первое — «блюз дня рождения» — имеет отношение к афроамериканской музыке 1930–1960-х, потому что музыка отражала депрессивные настроения. Второе — «депрессия дня рождения». Третье — «тревога от дня рождения». И, наконец, «эффект дня рождения». Эффект заключался в том, что с каждым днём рождения мы увеличиваем свои шансы на смерть. У многих это вызывало депрессивные, грустные и тревожные чувства. Но «эффект дня рождения» — не единственная причина, по которой сейчас многие не хотят шумного праздника в этот день.

День рождения связан для многих с неоправданными надеждами. Общественный консенсус насчёт того, что день рождения должен быть масштабным праздником, где соберутся все ваши друзья и подарят вам самые желанные подарки, в реальности исполняется редко. Часто отмечают снижение уровня «движа» с каждым годом: если в 10 лет вы отмечали день рождения в компании всех друзей и партнёров по играм, то в 20 это, как правило, вечеринка со спиртным, а в 30 вы проводите этот праздник в компании стейка из мраморной говядины и безалкогольного вина. Когда мы готовимся к дню рождения, на нас обрушивается большой уровень стресса. А что, если все друзья и родные просто забудут о празднике? А что, если в свой день рождения окажешься никому не нужен? И кстати, люди в разных поколениях относятся к дню рождения по-разному.

Миллениалы и день рождения

Если вы хотите отпугнуть миллениала, просто позвоните ему на телефон. Лучше — на городской. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Миллениалы оказываются абсолютными рекордсменами по скепсису в отношении дня рождения. Их отношение к телефонным звонкам — это притча во языцех. Оно очень негативное. А на день рождения им, как правило, начинают звонить родственники. Некоторые просто выключают телефон в такой ситуации. Кроме того, многим миллениалам становится грустно от того уровня ретроспекции, который требуется от них на день рождения. Общество говорит, что к тридцати годам все «нормальные дети» уже стали миллионерами и катаются на «порше» или, на худой конец, на «логане», а не на самокате. Реальность среднестатистического миллениала слишком расходится с этими представлениями.

Кроме того, многие представители поколения Y ощущают, что день рождения уже не вызывает такой радости, как в восемь лет или в 22 года. Впечатления уже не те, взрослая жизнь подкралась очень незаметно — и многие просто не понимают, зачем отмечать то, что делает тебя старше и грустнее. В особенно «запущенных» случаях люди поколения Y не чувствуют, что они достойны своего дня рождения и наказывают себя отсутствием праздника. Ну и в большинстве случаев у миллениалов уже нет ни сил, ни возможности устраивать большие вечеринки. Максимум, на что они способны, — тихие посиделки с друзьями. А некоторым из них нужно устраивать праздники уже для своих детей.

Зумеры и день рождения

Поколению Z пока полегче, но это ненадолго. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Поколение Z всё ещё празднует дни рождения — и это, безусловно, плюс. Но и к ним незаметно подкрадывается тренд «хейта» по отношению к своему празднику. Зумерам обычно тяжело от общественного давления: день рождения должен быть идеальным, а организация «идеального» праздника требует много времени и сил, вызывая стресс в процессе. Кроме того, представители самого молодого из дееспособных поколений часто считают, что в самой идее дня рождения просто нет смысла.

Почему день рождения стоит отметить, даже если не хочется

День рождения лучше отмечать, чем не отмечать. И делать это надо в хорошей компании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

На самом деле от дня рождения лучше не отказываться. Даже если на ваш день рождения приходится 16-часовая рабочая смена в копировальном центре. Вы можете грустить от того, что вам уже не двадцать, но всё равно попробуйте встретиться с родными и близкими в этот день и авторитетно заявите им, что сегодня — ваш праздник. Учёные с недавних пор связывают успешное празднование дня рождения с продолжительностью жизни, которая от хорошей «днюхи» становится дольше.