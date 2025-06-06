8 звёзд, кого подозревали в работе на КГБ: Приготовьтесь ахать от шока из-за некоторых фактов

Шпионские истории вокруг знаменитостей всегда притягивали общественное внимание как магнит. Особенно интригующими кажутся версии о тайном сотрудничестве звёзд советского и зарубежного искусства с КГБ. Кого-то обвиняли в шпионаже совершенно безосновательно, о ком-то ходили упорные слухи, а в некоторых случаях появлялись даже документальные свидетельства. Мы собрали самые громкие истории о знаменитостях, попавших в поле зрения советских спецслужб.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро — агент КГБ? Правда или выдумка о сотрудничестве. Фото © ТАСС / AP / Uncredited

Самая громкая шпионская легенда касается американской актрисы. Бывшая сотрудница КГБ Людмила Темнова утверждала, что Монро работала на советскую разведку под кодовым именем «Маша» после романа с советским разведчиком. Темнова даже сняла документальный фильм «Мэрилин Монро в стране Достоевского», но никаких реальных доказательств причастности актрисы к КГБ в нём нет — только слухи и домыслы. Эта красивая история больше похожа на сценарий голливудского триллера, чем на реальные факты.

Дин Рид

Дин Рид — агент КГБ: загадочная смерть американского певца в СССР. Фото © ТАСС / Алек Чумичев, Анатолий Морковкин

Американский певец, получивший прозвище «красный ковбой», действительно жил в социалистических странах и критиковал политику США. После его загадочной смерти в 1986 году появились версии о том, что Рид был завербован КГБ во время пребывания в СССР, а затем ликвидирован ЦРУ как предатель. Показания близких о смерти певца разнятся, данные следствия противоречивы, что даёт почву для самых разных теорий. Но документальных подтверждений шпионской деятельности Рида так и не появилось.

Донатас Банионис

Донатас Банионис и КГБ: рассекреченные документы о вербовке актёра. Фото © ТАСС / Вигантас Брайис, Герман Шлевис

В 2018 году Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы обнародовал документы о том, что великий советский актёр действительно был завербован КГБ в 1970 году под кодовым именем «Бронос». По данным архивистов, Банионис передавал спецслужбам информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе. Это один из немногих случаев, когда обвинения в сотрудничестве с КГБ подкреплены рассекреченными документами.

Майя Плисецкая

Майя Плисецкая и КГБ: попытки завербовать великую балерину. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Великая балерина была настоящей мечтой для вербовщиков — красивая, талантливая, популярная во всём мире. По слухам, КГБ очень хотел завербовать Плисецкую и даже собирал компромат о её личной жизни, пытаясь найти рычаги давления. Удалось ли спецслужбам принудить балерину к сотрудничеству, остаётся загадкой. Сама Плисецкая всегда категорически отрицала любые связи с КГБ, но слухи преследовали её всю жизнь.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко в КГБ: как актриса отказалась от сотрудничества. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин

О попытке вербовки актриса рассказывала сама: это случилось в 1957 году перед проведением в Москве Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сотрудники КГБ предложили Гурченко стать агентом на время фестиваля, но актриса категорически отказалась от сотрудничества. По её словам, она сумела устоять перед давлением спецслужб, хотя такие отказы в СССР могли дорого стоить.

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий в КГБ: слухи о сотрудничестве барда со спецслужбами. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Вокруг барда ходило множество противоречивых слухов о связях с КГБ. Одни считали его агентом советской разведки, указывая на баснословную по тем временам сумму в 35 тысяч рублей, которую Высоцкий привёз с гастролей в США. Другие утверждали, что поэт был не агентом, а объектом слежки, а Марина Влади вышла за него замуж по заданию спецслужб. Никаких документальных подтверждений ни той, ни другой версии не существует.

Лариса Кронберг

Лариса Кронберг и операция КГБ: участие актрисы в компрометации посла. Фото © Wikipedia / stuki-druki.com

Главная звезда советского кино 50-х годов, по некоторым данным, действительно участвовала в операции КГБ по компрометации французского посла в СССР Мориса Дежана. Кронберг якобы очаровала дипломата, а затем разыграла перед ним сцену с появлением «ревнивого мужа» во время свидания. Этот скандал поставил посла в зависимое положение от советских спецслужб. Правда, подробности операции известны только со слов бывших сотрудников КГБ.

Андрей Миронов

Андрей Миронов. Вербовка КГБ: попытки завербовать звезду советского кино. Фото © ТАСС / Михаил Строков

К звезде «Бриллиантовой руки» чекисты проявляли особый интерес и долго пытались его завербовать. По одной из версий, к актёру подослали девушек, которые представились дочерьми американского посла и заманили Миронова на территорию посольства США. На следующий день к нему пришли сотрудники КГБ с ультиматумом — либо сотрудничество, либо уголовное дело за нарушение режима. Как именно Миронов выпутался из этой ситуации и выпутался ли вообще, остаётся тайной.

Почему правда остаётся неизвестной