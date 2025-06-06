«Ушла легенда»: Сафронов рассказал о последних годах Доги и его слезах на решение ЮНЕСКО
Никас Сафронов: Евгений Дога держался стоически, несмотря на диагноз
Евгений Дога и Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Альберт Симановский, Михаил Потырнике, Вадим Тараканов
Советского композитора Евгения Догу, автора легендарных саундтреков к фильмам «Мой ласковый и нежный зверь» и «Табор уходит в небо», готовятся проводить в последний путь. Как рассказал художник Никас Сафронов, много лет друживший с Догой, композитор был человеком редкой душевной чуткости и при этом проявлял удивительную стойкость, мужественно перенося тяготы болезни в последние годы жизни.
«В последнее время Дога жил в Молдавии, поэтому, конечно, наше общение было не таким плотным. А раньше, когда он жил в Москве, мы с ним дружили, часто виделись. Женя много раз приходил ко мне на дни рождения, семейные праздники. С ним было очень тепло и комфортно общаться. Он был удивительным человеком: мягким, тонко чувствующим. И невероятно талантливым… От нас ушла настоящая легенда», — рассказал художник kp.ru.
Сафронов отметил, что в последние годы Дога боролся с онкологическим заболеванием, но старался избегать разговоров о своём здоровье и переносил болезнь с удивительным мужеством. Художник подчеркнул, что творческий расцвет композитора пришёлся на советскую эпоху, когда талантливые люди получали возможность реализовать себя, и выразил убеждение, что именно музыка Доги придала фильму «Мой ласковый и нежный зверь» особую значимость.
С особой теплотой Сафронов вспомнил трогательный момент, когда в 2016 году ЮНЕСКО включило вальс из этого фильма в число четырёх музыкальных шедевров XX века — тогда композитор, по словам собеседника, не смог сдержать слёз, искренне растрогавшись таким признанием своего творчества.
Напомним, ранее на 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога. Его музыка звучит более чем в двух сотнях кинолент, включая такие известные картины, как «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». В Молдавии в связи с потерей объявили национальный траур. Причиной смерти музыканта называют сердечную недостаточность.