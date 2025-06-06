«Ушла легенда»: Сафронов рассказал о последних годах Доги и его слезах на решение ЮНЕСКО

Советского композитора Евгения Догу, автора легендарных саундтреков к фильмам «Мой ласковый и нежный зверь» и «Табор уходит в небо», готовятся проводить в последний путь. Как рассказал художник Никас Сафронов, много лет друживший с Догой, композитор был человеком редкой душевной чуткости и при этом проявлял удивительную стойкость, мужественно перенося тяготы болезни в последние годы жизни.

«В последнее время Дога жил в Молдавии, поэтому, конечно, наше общение было не таким плотным. А раньше, когда он жил в Москве, мы с ним дружили, часто виделись. Женя много раз приходил ко мне на дни рождения, семейные праздники. С ним было очень тепло и комфортно общаться. Он был удивительным человеком: мягким, тонко чувствующим. И невероятно талантливым… От нас ушла настоящая легенда», — рассказал художник kp.ru.

Сафронов отметил, что в последние годы Дога боролся с онкологическим заболеванием, но старался избегать разговоров о своём здоровье и переносил болезнь с удивительным мужеством. Художник подчеркнул, что творческий расцвет композитора пришёлся на советскую эпоху, когда талантливые люди получали возможность реализовать себя, и выразил убеждение, что именно музыка Доги придала фильму «Мой ласковый и нежный зверь» особую значимость.