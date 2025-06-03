Названа причина смерти автора вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги
Причиной смерти композитора Евгения Доги стала острая сердечная недостаточность
Композитор Евгений Дога. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Причиной смерти композитора Евгения Доги стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой артист боролся более 20 лет. Об этом сообщает Mash.
Евгений Дога прославился как автор музыки к более чем 200 фильмам, включая "Мой ласковый и нежный зверь", вальс из которого (на видео) признан одним из музыкальных шедевров XX века — его даже исполняли на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Он писал балеты, оперы, симфонии и камерную музыку.
Напомним, ранее стало известно, что на 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога. В Молдавии объявлен национальный траур.
Евгений Дога — советский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель, народный артист СССР. На протяжении всей творческой деятельности он писал музыку в самых различных жанрах и стилях: для балетов, для оркестров, в том числе эстрадных, детские песни, квартеты, сюиты, вальсы. Дога написал музыку более чем к 200 фильмам, в их числе известные «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». Вальс из последнего считается одним из музыкальных шедевров XX века.