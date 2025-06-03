Названа причина смерти автора вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

Причиной смерти композитора Евгения Доги стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой артист боролся более 20 лет. Об этом сообщает Mash.

Евгений Дога прославился как автор музыки к более чем 200 фильмам, включая "Мой ласковый и нежный зверь", вальс из которого (на видео) признан одним из музыкальных шедевров XX века — его даже исполняли на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Он писал балеты, оперы, симфонии и камерную музыку.