Путин выразил соболезнования из-за смерти автора музыки к фильму «Табор уходит в небо»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким известного молдавского композитора Евгения Доги, который скончался во вторник на 89-м году жизни. Текст официального обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

В своем послании Путин назвал Евгения Догу выдающимся мастером. Он отметил, что композитор создал множество полюбившихся публике эстрадных произведений и замечательную музыку для известных кинофильмов. Президент подчеркнул уникальность вдохновенного творчества Доги, а также его активную деятельность в области просвещения и благотворительности.

Ранее на 89-м году жизни не стало композитора Евгения Доги. Сочинённая им музык играет в более чем 200 фильмах, в числе которых «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». В Молдавии в связи с этим был объявлен национальный траур. Известно, что причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.