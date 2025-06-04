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4 июня, 07:43

Путин выразил соболезнования из-за смерти автора музыки к фильму «Табор уходит в небо»

Путин выразил соболезнования родным Доги и назвал его творчество яркой страницей

Обложка © ТАСС / Афонина Елена

Обложка © ТАСС / Афонина Елена

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким известного молдавского композитора Евгения Доги, который скончался во вторник на 89-м году жизни. Текст официального обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

В своем послании Путин назвал Евгения Догу выдающимся мастером. Он отметил, что композитор создал множество полюбившихся публике эстрадных произведений и замечательную музыку для известных кинофильмов. Президент подчеркнул уникальность вдохновенного творчества Доги, а также его активную деятельность в области просвещения и благотворительности.

«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность яркая страница истории нашей многонациональной культуры», — заметил российский лидер.

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Ранее на 89-м году жизни не стало композитора Евгения Доги. Сочинённая им музык играет в более чем 200 фильмах, в числе которых «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». В Молдавии в связи с этим был объявлен национальный траур. Известно, что причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.

Владимир Озеров
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