Полвека драмы: 8 поворотных моментов в жизни Джоли, которые сломали бы любую женщину

4 июня Анджелина Джоли, одна из самых ярких звёзд Голливуда, отмечает свой полувековой юбилей. За эти годы актриса пережила столько драм, что хватило бы на несколько жизней. Болезни, предательства, семейные трагедии, публичные скандалы — кажется, судьба специально испытывала Джоли на прочность. Мы вспомнили восемь самых тяжёлых моментов в биографии звезды, которые могли бы сломать кого угодно.

Тёмное прошлое: наркотики и саморазрушение в молодости

Полвека драм Анджелины Джоли: от наркотиков до развода с Питтом. Фото © Getty Images / Vince Bucci

Мало кто помнит, что путь к славе у будущей обладательницы «Оскара» начинался с саморазрушения. В юности Анджелина вела настолько бурный образ жизни, что родители всерьёз опасались за её будущее. По собственному признанию актрисы, к 20 годам она перепробовала почти все виды запрещённых веществ — от марихуаны до кокаина и героина. Джоли не скрывала, что нередко появлялась на мероприятиях под воздействием наркотиков, а её поведение часто шокировало даже видавших виды голливудских тусовщиков. Этот период её жизни мог закончиться трагически, если бы не несколько случайностей и собственная сила воли. Многие звёзды так и не смогли выбраться из наркотического болота, но Джоли каким-то чудом удалось остановиться на краю пропасти.

Война с отцом: разорванные семейные связи

8 самых тяжёлых моментов в жизни Анджелины Джоли перед 50-летием. Фото © Getty Images / Jeff Kravits

Отношения с отцом стали для Анджелины источником постоянной боли на долгие годы. В 2002 году она полностью прекратила общение с актёром Джоном Войтом после того, как тот публично усомнился в её психическом здоровье. Представьте, каково это — услышать от собственного отца намёки на душевную болезнь перед всем миром! Джоли настолько болезненно восприняла предательство, что добилась юридического удаления фамилии отца из своего имени. Годы молчания, пропущенные семейные торжества, невозможность поделиться радостями и горестями с самым близким человеком — всё это наложило глубокий отпечаток на характер актрисы. Лишь спустя годы, после смерти матери, им удалось восстановить связь, но шрамы от этого конфликта остались навсегда.

Смерть матери

Трагическая судьба Анджелины Джоли: болезни, потери и одиночество в 50. Фото © Getty Images / Ron Galella

Смерть матери в 2007 году стала для Анджелины настоящим ударом судьбы. Маршелин Бертран скончалась в возрасте 56 лет от рака яичников — именно той болезни, которой так боялась её дочь. В момент смерти в лос-анджелесской клинике рядом с умирающей находились сама Анджелина, её тогдашний партнёр Брэд Питт и брат Джеймс Хэвен. Мать была для Джоли не просто родным человеком, но и лучшей подругой, советчицей, опорой в трудные моменты. После конфликта с отцом именно Маршелин стала единственным близким человеком, с которым можно было поделиться всем. Потеря матери оставила в душе актрисы пустоту, которую невозможно было заполнить ничем. Этот удар заставил Джоли пересмотреть многие жизненные приоритеты и повлиял на все её дальнейшие решения.

Генетическая бомба замедленного действия

От наркотиков до мастэктомии: через что прошла Анджелина Джоли. Фото © Getty Images / Pascal Le Segretain / Staff

В 2013 году Анджелина получила новость, которая перевернула её жизнь с ног на голову. Анализы показали наличие дефектного гена BRCA1, который давал 87-процентный риск развития рака груди. Представьте себе это чувство — знать, что твоё тело носит в себе бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Большинство женщин впали бы в панику или отчаяние, но Джоли приняла самое радикальное решение — превентивную мастэктомию. Актриса открыто рассказала об этой операции в статье для The New York Times, объяснив, что стремится проактивно минимизировать угрозу болезни. Это была невероятно смелая и болезненная процедура — как физически, так и психологически. Решиться на удаление части себя ради будущего могут далеко не все.

Голодные игры: борьба с анорексией

Жизнь Анджелины Джоли: от голливудской звезды до одинокой женщины. Фото © ТАСС / IMAGO/Italy Photo Press

В разные периоды жизни Джоли сталкивалась с резкой потерей веса и слухами об анорексии — болезни, которая медленно убивает изнутри. Сообщалось, что ещё в 2013 году она начала стремительно худеть, а после развода её вес упал до критических 38 килограммов. Близкие актрисы всерьёз опасались за её жизнь: при таком весе организм просто не может нормально функционировать. Анорексия — это не просто отказ от еды, это серьёзное психическое расстройство, связанное с искажённым восприятием собственного тела и неконтролируемым страхом набрать вес. Лишь после длительного лечения актрисе удалось справиться с пищевым расстройством, но эта борьба отняла у неё огромное количество сил и здоровья.

Развод века: семилетняя война за детей

Как Анджелина Джоли пережила потерю матери и войну за детей. Фото © Getty Images / Anatoly

Осенью 2016 года Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, инициировав один из самых громких судебных процессов за опеку в истории Голливуда. То, что должно было стать цивилизованным расставанием, превратилось в настоящую войну за шестерых детей, которая длилась годы. Лишь к концу 2018 года экс-супруги заключили соглашение об условиях опеки, хотя детали остались конфиденциальными. Официально брак расторгли в 2019-м, однако юридическая тяжба вокруг детей и имущества продолжалась ещё несколько лет. Представьте себе эмоциональное напряжение — когда каждый день приходится бороться в суде за право видеться с собственными детьми, когда каждое слово становится поводом для новых обвинений, когда личная жизнь превращается в публичное шоу. Эта история измотала Джоли до предела.

Финансовое удушение: когда деньги становятся оружием

Тёмная сторона жизни Анджелины Джоли: трагедии, которые изменили её. Фото © Getty Images / Rebecca Sapp / Contributor

Затянувшийся развод привёл не только к эмоциональному, но и к серьёзному финансовому напряжению. Юристы Джоли утверждали, что Брэд Питт умышленно затягивал судебные процессы, включая спор из-за их винодельни, и пытался таким образом «финансово истощить» её ресурсы. Когда человек, которому ты когда-то доверял всю свою жизнь, начинает использовать деньги как оружие против тебя — это особенно больно. Хотя в итоге актриса получила значительные средства от алиментов и продажи своей доли в совместном бизнесе, многолетняя тяжба отняла у неё колоссальное количество сил и средств. Юридические баталии стоили миллионы долларов, но гораздо дороже обошлись нервы и здоровье.

Одинокая звезда: кризис среднего возраста в 50

Анджелина Джоли в 50: одиночество после развода и семейных драм. Фото © Getty Images / Samir Hussein / Contributor

В недавних интервью Джоли откровенно говорит, что испытывает глубокое чувство одиночества, приближаясь к полувековому рубежу. Она призналась, что во многом отождествляет себя с героиней оперной дивы Марии Каллас, чью роль играет в новом фильме, разделяя с ней «определённое одиночество», несмотря на успешную карьеру и большую семью. После всех пережитых драм и потерь актриса чувствует себя уставшей от жизни. Когда у тебя есть всё: слава, деньги, дети, — но нет человека, с которым можно разделить это всё, успех теряет вкус. В 50 лет понимаешь, что времени на новые попытки построить личное счастье остаётся всё меньше, а шрамы от прошлых ран мешают открыться кому-то новому.