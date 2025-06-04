«Всё для меня сейчас делает»: Александр Ревва помирился с матерью спустя 20 лет вражды

Шоумен, певец Александр Ревва наладил отношения с матерью Любовью Рачеевой. Почти 20 лет они враждовали и нелицеприятно отзывались друг о друге в прессе. При этом родственников сблизило общее горе — смерть супруга Любови Николаевны, пишет kp.ru.

Мама певца рассказала, что с трудом пережила потерю мужа. По словам Рачеевой, мужчина буквально умирал на её руках. Тем временем Ревва не бросил мать одну: оплатил похороны и стал поддерживать с ней связь. Тем более, что сейчас у женщины тоже появились проблемы со здоровьем. По словам матери артиста, её сын договорился с телеведущей Еленой Малышевой, и теперь она консультирует её.

«Я еле хожу, нужна операция на бедре, замена тазобедренного сустава. И с сердцем проблемы, врачи говорят, что тоже нужна операция», — рассказала Любовь Николаевна.

Женщина дополнила, что у неё нет никаких обид на сына, в целом у них не было серьёзного конфликта. По её словам, ей просто показалось, что Ревва забыл о матери, когда его настигла известность. Тем не менее сейчас в их отношениях царит гармония.

«Саша всё для меня сейчас делает, звонит постоянно. Не знаю, зачем он тогда эту войну со мной начал, наговорил ерунды. Наверное, накрутили, жена ревновала. Я сначала переживала сильно, но потом мне уже не до нашего конфликта было. Муж сильно заболел, слёг, и я ухаживала за ним», — рассказала мать артиста.