«Лицемер»: Дворцов раскрыл, почему Ревва оборвал все связи с матерью

Российский актёр, музыкант и комик Александр Ревва не общается с матерью, потому что за годы в шоу-бизнесе у него выросла «корона». Об этом Life.ru рассказал концертный директор, креативный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, артист, несмотря на высокие гонорары, не помогает маме, которой приходится выживать на пенсию.

«Я дружу с человеком, который живет в Сочи, не буду называть его имя, он тоже артист. Он дружит с мамой Саши Реввы, Любовью. Хочу сказать, что, действительно, у Саши неоднозначное высокомерие к собственной матери, к родителям собственным. Его мама живёт в развалинке со своим супругом, отцом Реввы. Чтобы вы понимали, у неё были моменты, в которые она просила достучаться до Саши, Саша никак не реагировал, невестка тоже не реагировала», — отметил Дворцов.

По словам продюсера, артист старался максимально огородить своих детей от их бабушки, то есть, своей мамы. Ревва думает, что он — популярная звезда, когда-нибудь потом напишет или позвонит маме. С его стороны это очень некрасиво, можно сказать, певец действительно лицемер, добавил продюсер.

У Саши Реввы корона на голове выросла, соответственно аппетит разыгрался на хорошие гонорары, на заработки, на свою популярность. Но я считаю, это некрасиво. С матерью так нельзя поступать. Я даже не знаю, как его назвать, он последний, не то, чтобы подонок, а это не сын продюсер Сергей Дворцов

«Так нельзя со своими родными поступать, как поступает Ревва. На мой взгляд, это выросла корона за счёт денег и популярности, а он забил на собственную маму и вообще родителей. А мама у него живёт под Сочи в разваленке, с деньгами у неё не очень хорошо, живет на пенсию, болеет в силу возраста», — сказал собеседник Life.ru.

Продюсер добавил, что пожилая женщина пыталась несколько раз попросить у звёздного сына какие-то деньги, но он ей отказывал. Хотя, у Реввы гонорары доходят до 5-6 миллионов за концерт, заключил концертный директор.