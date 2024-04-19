"Побежит туда, где помашут кошельком": Александра Ревву заподозрили в двойной игре

Российский актёр, музыкант и комик Александр Ревва на нынешнем этапе карьеры с головой ушёл в поиски личной выгоды, забыв о родине, родителях и поклонниках. Такую характеристику артисту дал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

"В каком месте ему помашут ручкой с денежкой, туда он и полетит. У него двойная игра: то он любит Россию, то ненавидит. Повторюсь, он побежит туда, где помашут кошельком с деньгами", — заявил шоумен, усомнившись в том, что россияне ждут возвращения автора хитов "Зацепила" и "Алкоголичка".

Ради улучшения условий жизни Ревва готов подобно флюгеру менять свою позицию. Он точно такой же лицемер, как и многие его коллеги – иноагенты, считает Дворцов. А вишенкой на торте является отношение артиста к родителям, которые не получили от сына ни рубля, когда тот был на вершине шоу-бизнеса.

"Он в пик славы и получения больших гонораров фактически забыл про родителей, забыл про мать, которую буквально бросил на произвол судьбы. Его мать живёт в небольшом домике в Сочи, который вот-вот развалится. Саша имеет выгоду лишь для себя", — заключил собеседник портала "Страсти".