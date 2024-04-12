Отсутствие Нагиева в различных шоу сложно компенсировать, считает критик

Критик и телеведущий Сергей Соседов считает актёра Дмитрия Нагиева настоящим профессионалом и одним из лучших на отечественном телевидении. Его слова приводит портал "Страсти".

Нагиев не случайно стал знаменит и востребован, уверен эксперт. Актёр обладает определёнными качествами, позволившими ему добиться успеха, и сейчас, когда он находится "в творческом отпуске", его отсутствие на экране, в частности в шоу "Голос", сложно компенсировать.

"Нагиев — блестящий ведущий, импровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ", — высказался критик.