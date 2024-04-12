Отсутствие Нагиева в различных шоу сложно компенсировать, считает критик
Критик Соседов: Нагиев является одним из лучших на отечественном ТВ
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Критик и телеведущий Сергей Соседов считает актёра Дмитрия Нагиева настоящим профессионалом и одним из лучших на отечественном телевидении. Его слова приводит портал "Страсти".
Нагиев не случайно стал знаменит и востребован, уверен эксперт. Актёр обладает определёнными качествами, позволившими ему добиться успеха, и сейчас, когда он находится "в творческом отпуске", его отсутствие на экране, в частности в шоу "Голос", сложно компенсировать.
"Нагиев — блестящий ведущий, импровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ", — высказался критик.
А ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга певица Валерия никогда даже не задумывались об отъезде из страны. По словам Пригожина, чувствовать себя нужным он может только на родине, ему трудно представить, как можно заново построить успешную карьеру за границей.