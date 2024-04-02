"Кому мы там нужны": Пригожин назвал причину, почему они с Валерией не уехали из России
Пригожин заявил, что никогда не планировал с супругой Валерией уезжать из РФ
Иосиф Пригожин и его супруга Валерия. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Иосиф Пригожин не собирается покидать Россию вместе со своей супругой, певицей Валерией (Алла Перфилова). Музыкальный продюсер отметил, что даже никогда не задумывался об отъезде из страны.
"Я считаю так: где родился — там и пригодился. Россия — это мой родной дом. Я, конечно, люблю путешествовать, смотреть на мир, самое моё большое хобби — это путешествие. Но уехать из дома... Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут", — подчеркнул бизнесмен в беседе с сайтом MK.ru.
Пригожин добавил, что чувствует себя нужным только на родине. Именно в России он может приносить пользу и видеться с близкими людьми. Продюсер признаётся, что не представляет, как бы смог заново построить успешную карьеру за границей. По его словам, каждый человек не может взять и изменить за один день свою жизнь в другой стране.
Уехавшие из России артисты обречены проводить гастроли только для русскоговорящей аудитории, им не удастся очаровать иностранцев, считает Пригожин. При этом он не удивлён отъездом некоторых знаменитостей.
"Когда я бился и пытался делать какие-то мероприятия, я говорил, что в случае чего вот эти люди хлопнут дверью. Собственно говоря, так и случилось. Потому что они хотели здесь получать от жизни всё и ничего взамен не давать", — уточнил продюсер, которому сегодня исполняется 54 года.
А ранее Пригожин высмеял выступление певицы Аллы Пугачёвой. По словам продюсера, от артистки отказались даже когда-то близкие ей люди, поэтому на её видео про Стаса Михайлова от них нет ни одного лайка. Связано это с тем, что звёзды российской эстрады приняли позицию своей страны, в отличие от сбежавшей Примадонны.