Александр Ревва оплатил похороны отчима Олега Рачеева

10 мая скончался отчим известного комедианта, актёра и певца Александра Реввы. Олег Рачеев был супругом матери артиста Любови более 30 лет. Об этом aif.ru сообщил продюсер Никита Коннов.

«В Сочи прошло прощание с ним, все расходы на организацию похорон взял на себя Александр Ревва. Мы будем помнить о нём всегда!» — сказал Коннов.

По словам продюсера, Рачеев родился в Норильске и познакомился с будущей супругой именно в этом городе. Семья проживала в Сочи. В последние годы отчим шоумена страдал от серьёзного заболевания, однако мечтал увидеть Парад Победы на Красной площади. Коннов отметил, что для усопшего этот день имел особое значение, поскольку он был глубоко предан своей стране.