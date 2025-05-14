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14 мая, 02:25

Трижды оскароносный режиссёр Роберт Бентон скончался в США

Роберт Бентон. Обложка © ТАСС / Mary Evans

Роберт Бентон. Обложка © ТАСС / Mary Evans

На 93-м году жизни скончался известный американский режиссёр и сценарист Роберт Бентон, обладатель трёх премий «Оскар». Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на его менеджера.

Бентон — автор сценариев и режиссёр таких культовых фильмов, как «Бонни и Клайд», «Супермен», «Крамер против Крамера», «Места в сердце», «Билли Батгейт». Семь раз он был номинирован на «Оскар» и трижды становился его лауреатом. По информации издания, в последние годы Роберт работал над своими мемуарами.

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Антон Голыбин
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