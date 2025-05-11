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Регион
11 мая, 12:41

Ушёл из жизни выдающийся российский пианист Юрий Слесарев

Народный артист России, пианист Юрий Слесарев ушёл из жизни в 77 лет

Юрий Слесарев. Обложка © VK / ЦМШ — Академия исполнительского искусства

Юрий Слесарев. Обложка © VK / ЦМШ — Академия исполнительского искусства

Народный артист России, пианист, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев скончался 10 мая, ему было 77 лет. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства, назвав смерть мастера невосполнимой утратой.

«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — говорится в тексте.

Слесарев родился в Евпатории в 1947 году. За его плечами учёба в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Маэстро неоднократно становился победителем престижных международных конкурсов. Он получил высшие награды на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и на Международном конкурсе в Монтевидео. Слесарев также стал одним из лучших педагогов в Московской консерватории.

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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Павел Качкаев, в прошлом руководивший Уфой на протяжении 8 лет, умер от остановки сердца. Политик был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы, после вошёл в состав Госдумы от Башкортостана, был первым зампредом комитета по строительству и ЖКХ, состоял в «Единой России».

Татьяна Миссуми
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