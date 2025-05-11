Ушёл из жизни выдающийся российский пианист Юрий Слесарев

Народный артист России, пианист, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев скончался 10 мая, ему было 77 лет. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства, назвав смерть мастера невосполнимой утратой.

«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — говорится в тексте.

Слесарев родился в Евпатории в 1947 году. За его плечами учёба в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Маэстро неоднократно становился победителем престижных международных конкурсов. Он получил высшие награды на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и на Международном конкурсе в Монтевидео. Слесарев также стал одним из лучших педагогов в Московской консерватории.