Ушёл из жизни выдающийся российский пианист Юрий Слесарев
Народный артист России, пианист Юрий Слесарев ушёл из жизни в 77 лет
Юрий Слесарев. Обложка © VK / ЦМШ — Академия исполнительского искусства
Народный артист России, пианист, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев скончался 10 мая, ему было 77 лет. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства, назвав смерть мастера невосполнимой утратой.
«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — говорится в тексте.
Слесарев родился в Евпатории в 1947 году. За его плечами учёба в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Маэстро неоднократно становился победителем престижных международных конкурсов. Он получил высшие награды на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и на Международном конкурсе в Монтевидео. Слесарев также стал одним из лучших педагогов в Московской консерватории.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Павел Качкаев, в прошлом руководивший Уфой на протяжении 8 лет, умер от остановки сердца. Политик был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы, после вошёл в состав Госдумы от Башкортостана, был первым зампредом комитета по строительству и ЖКХ, состоял в «Единой России».