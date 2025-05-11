«Нет ничего страшнее»: Участница конкурса «Миссис Россия» трагически погибла в 40 лет

В возрасте 40 лет трагически оборвалась жизнь участницы конкурса «Миссис Россия — 2019» Натальи Маурер. О её скоропостижной кончине сообщила её сестра Василиса Фелькер, не раскрывая подробностей произошедшей трагедии.

«3 мая трагически погибла моя сестра», — сообщила Фелькер.

Муж погибшей, солист Нижегородского театра оперы и балета Артём Маурер, тоже опубликовал пост, посвящённый смерти жены, но не стал раскрывать никаких подробностей.

«Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: «Я люблю тебя». И она мне ответила: «И я тебя люблю». Ты ушла до самой моей смерти, свидимся любимая», — написал мужчина.

Церемония прощания проходила 7 мая в храме села Борисо-Покровского в Нижегородской области. Маурер была обладательницей титула миссис «Планета женщин», а также являлась известной пианисткой.