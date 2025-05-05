Умер актёр из сериалов «Прослушка» и «Клан Сопрано»
В возрасте 84 лет умер актёр сериалов «Прослушка» и «Клан Сопрано» Чарли Скейлис
Американский актёр Чарли Скейлис. Обложка © mooreandsnear
Из жизни в возрасте 84 лет ушёл американский актёр Чарли Скейлис, сообщает The Hollywood Reporter. По словам дочери Энн Мари Скейлис, он умер 1 мая в доме престарелых после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.
Скейлис известен по роли бывшего заключённого и портового грузчика Хорсфейса в сериале «Прослушка». Он снялся во всех 12 эпизодах второго сезона (2003 год), воплотив образ преданного своему коррумпированному боссу персонажа.
«Как и все другие персонажи, которых мне посчастливилось сыграть, Хорсфейс живёт внутри меня. Я приглашаю его выйти на сцену, когда это необходимо», — говорил о роли артист.
Также Скейлис появился в пятом сезоне сериала «Клан Сопрано» (2005 год), где сыграл тренера, являющегося во сне главному герою и упрекающего его за преступный образ жизни.
У актёра остались жена Анджелина, с которой он прожил в браке 62 года, пятеро детей и четверо внуков.
Ранее стало известно о смерти народной артистки России Алефтины Николаевны Евдокимовой. Ей было 85 лет. Актриса посвятила большую часть своей жизни Малому театру, где сыграла более 60 ролей, среди которых Амалия в «Разбойниках», Абигайль в «Стакане воды», Наташа в «Униженных и оскорблённых», Балабаница в «Золотом руне», Мачеха в «Золушке» и Евдокия Лопухина в «Царе Петре и Алексее».