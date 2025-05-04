Умерла народная артистка России Алефтина Евдокимова, ей было 85 лет
Алефтина Евдокимова. Фото © Официальный сайт Малого театра
4 мая 2025 года Малый театр понёс невосполнимую утрату, на 86-м году жизни скончалась народная артистка России Алефтина Николаевна Евдокимова. Яркая и талантливая актриса посвятила большую часть своей жизни сцене Малого театра, где воплотила более 60 ролей. Об утрате сообщили в пресс-службе театра.
Зрители помнят её по блистательным образам в классических и современных постановках, среди которых Амалия в «Разбойниках», Абигайль в «Стакане воды», Наташа в «Униженных и оскорблённых», Балабаница в «Золотом руне», Мачеха в «Золушке» и Евдокия Лопухина в «Царе Петре и Алексее». Помимо работы в театре Алефтина Николаевна снималась в кино: в таких фильмах и сериалах, как «Курьер», «Глухарь-2» и «Инспектор Купер».
Евдокимова родилась 6 октября 1939 года. Получив актёрское образование во ВГИКе в мастерской Михаила Ромма в 1963 году, она связала свою жизнь с Малым театром, а также на протяжении шести лет работала в театре «Сфера».
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 102 лет скончалась Ирина Кострова, выдающаяся актриса советской эпохи и заслуженная артистка России. Помимо значительного вклада в искусство, она являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. За долгую и плодотворную карьеру Кострова блистала на сценах Железнодорожного театра, легендарного «Ленкома» под руководством Марка Захарова, а также Театра на Таганке. Её талант позволил создать целую галерею незабываемых образов, среди которых особенно выделяются Катерина в «Грозе», Полина в «Мачехе», леди Мильфорд в «Коварстве и любви», Комиссар в «Оптимистической трагедии» и Лиза в «Дворянском гнезде».