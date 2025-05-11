Экс-баскетболист «Енисея» Драган Лабович умер в 38 лет

Бывший игрок нескольких клубов Единой лиги ВТБ Драган Лабович скончался в возрасте 38 лет. Об этом 10 мая сообщила Федерация баскетбола Сербии (KSS). По данным спортивного портала Eurohoops, спортсмена не стало из-за сердечного приступа.

«Федерация баскетбола Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье. Драган Лабович будет похоронен в понедельник, 12 мая 2025 года», — сказано в сообщении организации.

Лабович дебютировал в 2003 году в клубе FMP Zeleznik и вместе с командой стал обладателем Кубка Радивоя Корача в 2005 и 2007 годах. Серб также выступал за «Борац», «Арис», «Скайлайнерс Франкфурт» и множество других команд, завершив свою карьеру в «Прокупле» после сезона 2018/19. Он дважды становился чемпионом Европы с молодёжной сборной Сербии и представлял национальную команду.

В России Драган Лабович играл с 2011 по 2013 год, защищая цвета красноярского «Енисея», самарских «Красных Крыльев» и «Пари Нижний Новгород».