«Не имеет никакого отношения ко мне»: Боня прокомментировала дело о наркотиках

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала сообщения о возбуждении в её отношении административного дела за пропаганду наркотиков. В личном телеграм-канале модель сообщила, что речь идёт о сетевом домене, который когда-то принадлежал ей, но она им уже давно не пользуется, и именно новые владельцы рекламируют на нём запрещёнку.

«Сейчас везде все носятся с этой новостью. Ребята. Ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, мы перестали его использовать и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала она.

Также Боня возмутилась тем, что новости негативного характера активно тиражируются в СМИ, в отличие от позитивных инфоповодов. В качестве примера она рассказала, что два месяца назад перевела миллион рублей семье ребёнка, потерявшего глаз в результате обстрелов.

Виктория Боня рассказала, что перевела миллион рублей на лечение пострадавшего от обстрелов ребёнка. Видео © Telegram / Виктория Боня