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Регион
4 июня, 12:06

«Не имеет никакого отношения ко мне»: Боня прокомментировала дело о наркотиках

Боня заявила, что домен, с которого рекламировались наркотики, ей не принадлежит

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала сообщения о возбуждении в её отношении административного дела за пропаганду наркотиков. В личном телеграм-канале модель сообщила, что речь идёт о сетевом домене, который когда-то принадлежал ей, но она им уже давно не пользуется, и именно новые владельцы рекламируют на нём запрещёнку.

«Сейчас везде все носятся с этой новостью. Ребята. Ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, мы перестали его использовать и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история»,написала она.

Также Боня возмутилась тем, что новости негативного характера активно тиражируются в СМИ, в отличие от позитивных инфоповодов. В качестве примера она рассказала, что два месяца назад перевела миллион рублей семье ребёнка, потерявшего глаз в результате обстрелов.

Виктория Боня рассказала, что перевела миллион рублей на лечение пострадавшего от обстрелов ребёнка. Видео © Telegram / Виктория Боня

Напомним, сегодня стало известно, что в отношении Виктории Бони было возбуждено административное дело о пропаганде запрещённых веществ. По информации СМИ, материалы уже были переданы в один из районных судов столицы.

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Юрий Лысенко
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