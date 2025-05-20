«Не для слабонервных»: Виктория Боня покорила Эверест со второй попытки
Виктория Боня со второй попытки покорила Эверест, исполнив давнюю мечту
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ victoriabonya
Виктория Боня в своих социальных сетях опубликовала видео с вершины Эвереста и призналась, что посвятила восхождение своей маме и всем женщинам мира. По словам блогерши, это было главное достижение в её жизни.
Боня показала видео с вершины Эвереста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ victoriabonya
«Гора очень непростая. Очень!!! Не для слабонервных. Но божественно величественна!» — призналась Виктория.
На видеоролике Боня запечатлена на заснеженной вершине с российским флагом и в кислородной маске. Она поделилась, что восхождение оказалось труднее, чем она предполагала, но полученные впечатления превзошли все ожидания.
Покорить вершину звезда планировала давно. Несмотря на сложности во время подготовки, включая проблемы со здоровьем, Боня не отказалась от мечты и всё же поднялась на «крышу мира».
Ранее Викторию Боню призывали не возвращаться на Эверест, так как в прошлый раз восхождение едва не закончилось трагедией — блогершу экстренно эвакуировали с горы из-за проблем со здоровьем. Как объяснил альпинист и спасатель Егор Дульнев, у звезды резко упала сатурация, возможно, из-за вируса, с которым она поднялась в горы.