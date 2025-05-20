«Не для слабонервных»: Виктория Боня покорила Эверест со второй попытки

Виктория Боня в своих социальных сетях опубликовала видео с вершины Эвереста и призналась, что посвятила восхождение своей маме и всем женщинам мира. По словам блогерши, это было главное достижение в её жизни.

Боня показала видео с вершины Эвереста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ victoriabonya

«Гора очень непростая. Очень!!! Не для слабонервных. Но божественно величественна!» — призналась Виктория.

На видеоролике Боня запечатлена на заснеженной вершине с российским флагом и в кислородной маске. Она поделилась, что восхождение оказалось труднее, чем она предполагала, но полученные впечатления превзошли все ожидания.