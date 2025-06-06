«Прямо по сердцу»: Shaman споёт на Интервидении новую песню Макса Фадеева
Shaman исполнит песню авторства Максима Фадеева на Интервидении-2025
Макс Фадеев и Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин
На конкурсе Интервидение-2025, который состоится в сентябре, певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнит песню, написанную композитором и продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Макс Фадеев представил в соцсетях свою новую песню «Прямо по сердцу» как сильную балладу, демонстрирующую новые вокальные возможности Shaman. Продюсер отметил, что начал писать её до объявления Дронова участником Интервидения, поэтому в песне много высоких нот.
«Музыка Максима Фадеева всегда находится на границе реального мира и божественного», — передаёт слова певца РИА «Новости».
Напомним, Россию на Интервидении будет представлять SHAMAN. Конкурс пройдёт 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В творческом состязании заявлено участие исполнителей из двух десятков государств.