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Регион
6 июня, 14:35

«Прямо по сердцу»: Shaman споёт на Интервидении новую песню Макса Фадеева

Shaman исполнит песню авторства Максима Фадеева на Интервидении-2025

Макс Фадеев и Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин

Макс Фадеев и Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин

На конкурсе Интервидение-2025, который состоится в сентябре, певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнит песню, написанную композитором и продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Макс Фадеев представил в соцсетях свою новую песню «Прямо по сердцу» как сильную балладу, демонстрирующую новые вокальные возможности Shaman. Продюсер отметил, что начал писать её до объявления Дронова участником Интервидения, поэтому в песне много высоких нот.

«Музыка Максима Фадеева всегда находится на границе реального мира и божественного»,передаёт слова певца РИА «Новости».

Названа дата премьеры песни Shaman для Интервидения
Названа дата премьеры песни Shaman для Интервидения

Напомним, Россию на Интервидении будет представлять SHAMAN. Конкурс пройдёт 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В творческом состязании заявлено участие исполнителей из двух десятков государств.

Мария Любицкая
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