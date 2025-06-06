«Прямо по сердцу»: Shaman споёт на Интервидении новую песню Макса Фадеева

На конкурсе Интервидение-2025, который состоится в сентябре, певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнит песню, написанную композитором и продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Макс Фадеев представил в соцсетях свою новую песню «Прямо по сердцу» как сильную балладу, демонстрирующую новые вокальные возможности Shaman. Продюсер отметил, что начал писать её до объявления Дронова участником Интервидения, поэтому в песне много высоких нот.