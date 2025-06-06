«Ни бровей, ни волос»: Гузеева раскрыла правду о внешности после шквала критики

Телеведущая Лариса Гузеева ответила зрителям на критику нового имиджа. Недавно она предстала в передаче «Давай поженимся» со светлыми бровями и седыми прядями. Многие заявили, что артистка стала похожа на 95-летнюю Бабу Ягу. Гузеева в ответ на это заявила в своих соцсетях, что её волосы и брови от природы бесцветные.

Лариса Гузеева объяснила, почему вышла в эфир без бровей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _larisa_guzeeva_

«Я вам открываю секрет. Я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красила, чтобы на контрасте были голубые глаза, и чёрные брови, и чёрные волосы. <...> Снова будем рисовать бровки, волосики подкрасили», — сказала Гузеева.