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24 мая, 14:00

Тест: Какие из этих безумных цитат из «Давай поженимся!»принадлежат Ларисе Гузеевой, а какие — нет?

Вчера был день рождения у талантливой артистки Ларисы Гузеевой! Она всё чаще становится кумиром молодёжи за счёт своих искромётных цитат, которые вам и предстоит угадать в этом тесте.

Обложка © Kino-teatr

Обложка © Kino-teatr

Лариса Гузеева уже более 15 лет ведёт шоу «Давай поженимся!», ставшее не просто передачей о поиске любви, а настоящим хитом телеэфира. Её харизма, неподражаемая манера общения и фирменные фразы сделали проект одним из самых цитируемых в стране. Ведущая умеет быть жёсткой, когда нужно встряхнуть героя, и нежной, когда видит зарождение искренних чувств. Её реплики разлетаются на мемы в соцсетях, а проникновенные советы становятся частью народной мудрости. А вы сможете узнать, где цитаты Гузеевой, а где её соведущих?

Совсем недавно все, кто застал эпоху СССР, отмечали важный праздник — День пионерии! Если вы когда-то тоже были частью этого движения, то отгадать 8 фильмов про пионеров не составит труда! А угадать, из каких 7 фильмов по Булгакову эти кадры, сможет лишь ценитель.

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Виктория Мишинкина
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