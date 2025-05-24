Тест: Какие из этих безумных цитат из «Давай поженимся!»принадлежат Ларисе Гузеевой, а какие — нет?

Лариса Гузеева уже более 15 лет ведёт шоу «Давай поженимся!», ставшее не просто передачей о поиске любви, а настоящим хитом телеэфира. Её харизма, неподражаемая манера общения и фирменные фразы сделали проект одним из самых цитируемых в стране. Ведущая умеет быть жёсткой, когда нужно встряхнуть героя, и нежной, когда видит зарождение искренних чувств. Её реплики разлетаются на мемы в соцсетях, а проникновенные советы становятся частью народной мудрости. А вы сможете узнать, где цитаты Гузеевой, а где её соведущих?