Не только с четверга на пятницу: 7 знаков зодиака, которые действительно видят будущее во сне

Астрология тесно переплетена с другими духовными практиками, которые пытаются установить связь со сверхъестественным или просто раскрыть завесу будущего, чтобы мы могли готовиться к проблемам ещё до того, как они наступят, или вовсе предотвращать катастрофы. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака видят вещие сны чаще, чем другие. Набралось семь созвездий — больше половины! В материале перечислим всех.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион. Они в принципе отличаются большей склонностью к паранормальному. Фото © «Шедеврум»

Представители знака зодиака Скорпион отличаются развитой интуицией, а также глубиной чувств, и как раз эта глубина позволяет им вступать в связь с подсознанием. Время от времени Скорпионов по гороскопу посещают странные сновидения, которые как бы предупреждают их о будущих событиях. Так подсознание пытается связаться с нематериальными планами, выведав оттуда информацию о том, что произойдёт в грядущем.

Знак зодиака Рак

«Раки известны своей эмоциональной восприимчивостью. Их сны часто отражают внутренние переживания и могут служить предупреждением о будущем», — говорит астролог Оксана Малкова. И это похоже на правду. Все знают, что представители водных знаков зодиака отличаются ото всех остальных своим особым отношением к чувственной сфере. Они способны считывать малейшие эмоции, как свои, так и чужие. В случае собственных чувств забетонированная наяву тревога может проявиться во сне и предупредить о чём-то пугающем.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы. Все водные знаки видят вещие сны. Это из-за развитой сферы чувств. Фото © «Шедеврум»

Из всего зодиакального круга Рыбы, пожалуй, самые чуткие психологи. Представители этого знака зодиака могут похвастаться сложным внутренним миром, а ещё — богатым воображением. Всё это только помогает видеть вещие сны, а ещё — запоминать их. Рыбы по гороскопу часто получают во сне важные сообщения, образы и картины из будущего. То ли подсознание, то ли ангелы-хранители, кто-то точно предупреждает их через сновидения.

Знак зодиака Телец

«Тельцы тоже способны видеть во сне вещи, которые скоро произойдут, особенно когда речь идёт о материальных аспектах жизни», — поясняет Оксана Малкова в разговоре с «Москвой 24». Телец — знак зодиака земли, поэтому его представители уделяют много внимания материальному комфорту, стабильности, уверенности в завтрашнем дне... И если Тельцу по гороскопу снится сон про деньги, к образам оттуда надо «присмотреться»!

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец. Для них многое значит интуиция. Фото © «Шедеврум»

Стрельцы по гороскопу получают через сновидения подсказки. Представители этого знака зодиака обычно стремительны, любопытны, они вдохновляют людей, а ещё — поражают своим несгибаемым оптимизмом. Импульсивные поступки свойственны представителям Стрельцов, но это компенсируется развитой интуицией. Именно от интуиции зависит, насколько важные подсказки будут попадаться им во сне. Но обратить на них внимание точно нужно.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей... Его представителей характеризуют в астрологии как больших оригиналов, бескомпромиссных новаторов, людей, у которых очень хорошо получаются как научные открытия, так и создание новых путей. В контексте вещих снов это значит только одно: оригинальность позволяет Водолеям по гороскопу видеть необычные, порой странные сюжеты, которые могут намекать на события или же напрямую предсказывать будущее.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы. Не всегда понимают, о чём был конкретно этот сон. Фото © «Шедеврум»

Близнецы по гороскопу в принципе видят много снов. Не всегда их получается запомнить, но всё равно количества порядочные. Среди этих километров сновидческой киноплёнки может встречаться что-то вещее. Правда, увидеть такой сон — это ещё полдела. Гораздо сложнее, в случае представителей Близнецов, его интерпретировать. Близнецам по гороскопу часто снится что-то сумбурное, гротескное, фантастическое или просто непонятное. Приходится ломать голову над значением сна.