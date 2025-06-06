Нескончаемый поток здоровья: Кто из знаков зодиака бьёт все рекорды по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни — это не конкретный прогноз, сколько вам осталось жить. Это число, которое получается, когда учёные анализируют данные о том, сколько времени в целом живут похожие на вас люди. К примеру, россияне. На среднюю продолжительность жизни влияют многие факторы. Пол, цвет кожи, уровень образования, регион проживания, даже рост — всё это определяет то, сколько десятков лет вы сможете прожить. Астрологи провели исследования и выяснили, что представители некоторых знаков зодиака живут дольше всех. Что это за знаки, чем они болеют и почему доживают до больших чисел, расскажем в материале.

1. Знак зодиака Телец (81,5 года)

Телец по гороскопу лидирует, он занимает первое место. Фото © «Шедеврум»

Долгожителями официально оказались представители знака зодиака Телец. Это логично: именно Тельцы по гороскопу наибольшее внимание уделяют физическому комфорту, поэтому в первую очередь пойдут к врачу, если почувствуют боль, дискомфорт или другие симптомы. Правда, люди, которых объединяет знак зодиака Телец, часто страдают от болезней горла, печени, почек и щитовидной железы. Также они склонны к полноте. Это единственное, что может помешать им дожить до желаемого возраста. В любом случае средняя продолжительность жизни — это 81,5 года, а максимума нет, но в современном мире можно уже отсчитывать от 85 лет.

2. Знак зодиака Овен (79 лет)

Овен — второй по продолжительности жизни знак зодиака. Фото © «Шедеврум»

Овен по гороскопу занимает почётное второе место в этом списке. Представители этого знака доживают до 79 лет, потому что с лёгкостью справляются с жизненными трудностями. А знаменитая рискованность тех, кто рождён под знаком зодиака Овен, совсем не влияет на их век: в представителях знака слишком много жизненной энергии, которой может хватить не на 79, а на 80, 89 или даже 96 лет. Как правило, Овны по гороскопу проявляют себя как харизматичные лидеры. Их не вывести из себя мелкими неудачами. Но есть нюанс: представителям знака лучше следить за сердечно-сосудистой системой. Всему виной эмоциональность, которая присуща всем, кто находится в тригоне Огня.

3. Знак зодиака Близнецы (78 лет)

Знак зодиака Близнецы. Они, как правило, доживают до почтенного возраста и сохраняют своё коронное любопытство. Фото © «Шедеврум»

Близнецы по гороскопу в среднем обычно живут 78 лет. Их природное любопытство, открытость к новым навыкам, интересной информации и общению позволяют им сохранять ясный ум на протяжении большей части жизни. Способность представителей знака зодиака Близнецы к переменам делает их адаптированными в условиях быстро меняющегося окружающего мира. Кроме того, Близнецы по гороскопу долго не теряют интереса к жизни, но в их организме есть несколько уязвимостей. Это дыхательная система и суставы.

4. Знак зодиака Козерог (77,5 года)

Знак зодиака Козерог. Они тоже живут долго. Фото © «Шедеврум»

Представители знака зодиака Козерог в среднем доживают до 77,5 года. Их организм достаточно выносливый, выдерживает испытание болезнями и тяжёлыми условиями жизни. С иммунитетом у представителей этого знака обычно всё в порядке. Но Козероги по гороскопу часто оказываются в самом центре аварий или катаклизмов. От этого — множество травм. Именно рождённым под знаком зодиака Козерог надо быть осторожными даже в самых обыденных ситуациях. Проблемы со здоровьем у них могут появиться с пищеварительной системой или со слухом.

5. Знак зодиака Дева (76,5 года)

Знак зодиака Дева. Их продолжительность жизни достаточно высока. Фото © «Шедеврум»

Продолжительность жизни представителей знака зодиака Дева достигает солидных 76,5 года. И в этом нет ничего удивительного. Любовь Дев по гороскопу к упорядоченности и стабильности играет им на руку: именно они особенно щепетильно относятся к своему здоровью. Кроме того, системный подход не позволяет им игнорировать врачебные предписания. У представителей знака зодиака Дева часто возникают проблемы со зрением или поясницей.

6. Знак зодиака Лев (75 лет)

Знак зодиака Лев. Их судьба тоже одарила возможностью дожить до преклонного возраста. Фото © «Шедеврум»

У Львов по гороскопу средняя продолжительность жизни составляет 75 лет. Часто представители этого знака могут пережить среднеарифметический прогноз лет на 10, а то и на 15, но долгожителей среди них поменьше, чем среди рождённых под знаком зодиака Телец. Активная деятельность и физические упражнения, которые часто становятся любимым времяпрепровождением представителей этого знака зодиака, способствуют долгожительству. В то же время Львы по гороскопу довольно неохотно идут к врачу, что может стать причиной проблем. Позвоночник, суставы и сердечно-сосудистая система — точки уязвимости тех, чей знак зодиака — это Лев.