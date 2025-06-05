Хуже, чем в концлагере: Как на самом деле питались наложницы Сулеймана в своём гареме

Кофе-брейки Хюррем-султан в османском гареме XVI века были доступны только для избранных. Обычные наложницы были вынуждены выживать на скудном рационе. Причём двор султана мог позволить себе кормить девушек лучше, но причины были не совсем экономическими. Рассказываем, как на самом деле ели, молились и любили наложницы главного человека османского мира.

Рацион наложницы османского султана — каким он был?

Наложницы должны были соответствовать строгим стандартам красоты. Фото © «Шедеврум»

Наложницы султана в гаремах питались достаточно скудно, если не сказать жёстче. Нормой пищи на одну девушку были жалкие 250 грамм. Обед традиционно пропускали — хасеки должны были кушать только два раза в день. Это даже не армейский паёк — это уже больше похоже на тюрьму, при этом в российских тюрьмах 1910-х годов заключённые получали 800 грамм хлеба в день.

Почему так мало?

Причина была не совсем экономической. Фото © «Шедеврум»

Скудный рацион наложниц, конечно, помогал султанскому двору сохранить немного денег, но экономия была незначительной. Держа султанских женщин в гареме на минимальном пайке, османы пытались добиться высоких эстетических результатов. Есть сладкое было нельзя, разве что по праздникам, поскольку полноватые женщины султана не особо привлекали. Паёк, благодаря которому можно еле-еле держаться на краю голодной смерти, — тоже страховка от полноты.

С чем можно сравнить норму пайка наложниц

С удивлением мы узнали, что в нацистских концлагерях норма еды составляла 300 грамм, и это один лишь только ужин. С османскими гаремами может соперничать исключительно ГУЛАГ, и то там такие скудные рационы не были повсеместным явлением. В лагерях на Колыме 200 грамм хлеба на день давали только тем, кому совсем не повезло с выработкой дневной нормы леса. Чаще встречались 400 грамм, а имея друга-«бугра», можно было и вовсе поднять килограммовый «стахановский» паёк за счёт других, менее везучих заключённых.

А кому в гареме больше везло?

В гареме больше везло самым любимым жёнам, наложницам. Фото © «Шедеврум»

Любимые жёны султана, например та же Хюррем, могли позволить себе утолять голод в полной мере. Пахлава, щербет, лукум — это для султана и членов его семьи, матерей его сыновей. Остальных держали в чёрном теле. Но если наложница завоевала внимание султана, пару дней её кормили просто шикарно. В те времена думали, что обильная пища повышает шансы на беременность. А если наложница вдруг беременела, ей тоже улучшали паёк.

Чем в это время лакомился султан

Султан ни в чём себе не отказывал. Фото © «Шедеврум»

Султан в это время каждый день получал от судьбы сладкие подарки. Вот меню зимнего ужина османского правителя в XVI–XVIII веках: суп из красной чечевицы и булгура с мятой, иерусалимские артишоки в оливковом масле, котлета-кёфте и плов из булгура с перцем и помидорами, салат из дайкона, пахлава и турецкий кофе. Кажется, здесь уже за один только ужин набирается стахановский паёк из ГУЛАГа.