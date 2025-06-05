15 советских мультиков, которые современные дети смотрят с открытым ртом, — а вы их помните? Рейтинг лучших советских мультфильмов. Список топ-ХХ самых добрых, любимых всеми мультиков времён СССР. Золотая коллекция для детей и взрослых в материале Life.ru. 5 июня, 15:00 Обложка © коллаж © Life.ru, фото © мультфильм «Возвращение блудного попугая», режиссёр/сценарист Валентин Караваев и др. / Kinopoisk, © мультфильм «Тайна третьей планеты», режиссёр Роман Качанов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, © мультфильм «Ну, погоди!», режиссёр Вячеслав Котёночкин и др., сценарист Феликс Камов и др. / Kinopoisk

Советские мультфильмы — это не просто детские развлечения, а настоящие произведения искусства, которые покорили сердца нескольких поколений. Мультики СССР отличались особой душевностью, глубиной смысла и невероятным мастерством художников-аниматоров. В эпоху, когда каждый кадр создавался вручную, советские мультипликаторы создавали шедевры, которые до сих пор остаются эталоном качественной анимации. Мы собрали для вас топ лучших советских мультфильмов, которые стоит пересмотреть и показать своим детям.

Лучшие короткометражные советские мультфильмы

Короткометражная анимация была визитной карточкой советского мультипликационного искусства. В коротких сюжетах умещались целые жизненные истории, а каждая минута экранного времени была наполнена смыслом и красотой.

«Ёжик в тумане», 1975 год

Советский мультфильм 1975 года «Ёжик в тумане»: шедевр Юрия Норштейна. Фото © мультфильм «Ёжик в тумане», режиссёр Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов / Kinopoisk

Продолжительность: 10 минут Шедевр Юрия Норштейна стал культовым не только в СССР, но и во всём мире. История о том, как маленький Ёжик блуждает в тумане по пути к своему другу Медвежонку, превратилась в философскую притчу о поиске и преодолении страхов. Особая техника анимации, созданная Норштейном, позволила передать ощущение загадочности и волшебства тумана. Мультфильм завоевал множество международных наград и вдохновил самого Хаяо Миядзаки. Каждый кадр «Ёжика в тумане» — это произведение искусства, где свет и тень играют главные роли в создании атмосферы таинственности.

«Жил-был пёс», 1982 год

Советский мультик «Жил-был пёс»: самый рейтинговый мультфильм СССР. Фото © мультфильм «Жил-был пёс», режиссёр/сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Продолжительность: 10 минут Этот мультфильм Эдуарда Назарова держит рекорд по зрительским оценкам на «Кинопоиске» среди всех советских мультиков. История о дружбе старого пса и волка, основанная на украинской народной сказке, покоряет искренностью и юмором. Фразы «Щас спою!» и «Бог в помощь!» стали крылатыми и до сих пор вызывают улыбку у зрителей. Художественное решение в стиле Нико Пиросмани придаёт мультфильму особый колорит. Простая история о том, как важно помогать друг другу, рассказана с такой теплотой, что трогает сердца всех возрастов.

«Падал прошлогодний снег», 1983 год

Мультфильм Татарского «Падал прошлогодний снег»: пластилиновый шедевр 1983 года. Фото © мультфильм «Падал прошлогодний снег», режиссёр Александр Татарский, Сергей Иванов / Kinopoisk

Продолжительность: 20 минут Александр Татарский создал настоящий постмодернистский шедевр, который разрушает все стереотипы о детских мультфильмах. История о мужике, который пошёл в лес за ёлкой, превращается в абсурдистскую комедию с элементами философии. Пластилиновая анимация позволила создать невероятно пластичный и живой мир. Мультфильм наполнен интеллектуальным юмором и отсылками к русской культуре. Фраза: «Кто тут, к примеру, в цари крайний?» — стала классикой советского юмора.

«Фильм, фильм, фильм», 1968 год

Советский мультик «Фильм, фильм, фильм»: пародия Хитрука на киноиндустрию. Фото © мультфильм «Фильм, фильм, фильм», режиссёр Фёдор Хитрук, сценарист Владимир Голованов и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 19 минут Фёдор Хитрук создал гениальную пародию на процесс создания кино. Мультфильм рассказывает о том, как сценарист придумал блестящий сюжет, а режиссёр пытается его воплотить. В результате получается комедия о творческих муках и компромиссах в искусстве. Это был переломный момент в советской анимации — от классической диснеевской рисовки к более стилизованной и современной графике. Мультфильм показал, что анимация может быть не только детской, но и взрослой по содержанию.

«Ух ты, говорящая рыба!», 1983 год

Мультфильм Саакянца «Ух ты, говорящая рыба!»: психоделическая анимация СССР. Фото © мультфильм «Ух ты, говорящая рыба!», режиссёр Роберт Саакянц, сценарист Ованес Туманян и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 8 минут Роберт Саакянц создал уникальный психоделический стиль анимации, где персонажи постоянно трансформируются и меняют форму. Сказка Ованеса Туманяна о старике, говорящей рыбе и злом волшебнике Э-эх превратилась в визуальный праздник. Ереванского мультипликатора называли хиппи за его нестандартный подход к анимации. Его стиль идеально подходил для передачи духа армянского фольклора с его богатой образностью и колоритом.

«Возвращение блудного попугая», 1984 год

Советский мультик «Возвращение блудного попугая»: приключения попугая Кеши. Фото © мультфильм «Возвращение блудного попугая», режиссёр/сценарист Валентин Караваев и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 30 минут (3 серии) Попугай Кеша в исполнении Геннадия Хазанова стал одним из самых ярких персонажей советской анимации. Мультфильм отразил дух 80-х годов с модой на западную музыку, жевательную резинку и молодёжную культуру. Кеша постоянно сбегает из дома в поисках приключений, но каждый раз возвращается ни с чем. Фразы «Свободу попугаям!» и «Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити!» разошлись на цитаты. Мультфильм показал, как советские аниматоры умели тонко подмечать социальные тенденции своего времени.

Лучшие полнометражные советские мультфильмы

Полнометражные советские мультфильмы требовали огромных усилий от команды аниматоров. Каждый такой проект был событием в мире анимации и собирал у экранов миллионы зрителей.

«Снежная королева», 1957 год

Советский мультфильм 1957 года «Снежная королева»: классика анимации по Андерсену. Фото © мультфильм «Снежная королева», режиссёр Лев Атаманов, сценарист Георгий Гребнер и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 61 минута Один из первых полнометражных шедевров советской анимации по сказке Ганса Христиана Андерсена. Лев Атаманов создал визуально роскошный мультфильм, который получил признание не только в СССР, но и за рубежом. История Герды, которая спасает своего друга Кая из ледяного плена Снежной королевы, рассказана с невероятной эмоциональной силой. Качество анимации поражает даже сегодня: каждый кадр прорисован с ювелирной точностью. Музыкальное сопровождение создаёт атмосферу северной сказки, а характеры персонажей прописаны с психологической глубиной.

«Двенадцать месяцев», 1956 год

Мультик СССР «Двенадцать месяцев»: экранизация сказки Маршака 1956 года. Фото © мультфильм «Двенадцать месяцев», режиссёр Иван Иванов-Вано и др., сценарист Самуил Маршак и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 53 минуты Экранизация пьесы Самуила Маршака стала эталоном классической советской анимации. История о девочке, которая по капризу избалованной королевы отправляется зимой искать подснежники, превратилась в красивую сказку о доброте и справедливости. Встреча героини с двенадцатью братьями-месяцами — центральная сцена мультфильма, выполненная с особой художественной выразительностью. Мультфильм демонстрирует лучшие традиции советской школы анимации с её тщательной проработкой деталей.

«Тайна третьей планеты», 1981 год

Советский мультфильм «Тайна третьей планеты»: космические приключения Алисы Селезнёвой. Фото © мультфильм «Тайна третьей планеты», режиссёр Роман Качанов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

Продолжительность: 50 минут Роман Качанов перешёл от кукольной анимации к рисованной и создал яркий космический мультфильм по мотивам произведений Кира Булычёва. Приключения профессора Селезнёва, его дочери Алисы и капитана Зелёного превратились в захватывающую космическую одиссею. Футуристический дизайн, запоминающаяся музыка Александра Зацепина и харизматичные персонажи — особенно инопланетянин Громозека — сделали мультфильм культовым. Это был один из немногих советских мультфильмов в жанре научной фантастики.

«Остров сокровищ», 1988 год

Мультфильм 1988 года «Остров сокровищ»: лучшая экранизация романа Стивенсона. Фото © мультфильм «Остров сокровищ», режиссёр Давид Черкасский, сценарист Юрий Аликов и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 107 минут Самый рейтинговый полнометражный советский мультфильм на «Кинопоиске» — хулиганская экранизация романа Роберта Льюиса Стивенсона. Давид Черкасский создал уникальный стиль, сочетающий анимацию с игровыми вставками актёров одесского театра «Гротеск». Мультфильм наполнен пародийными элементами и отсылками к популярным фильмам. Особенно запоминается образ Джона Сильвера — харизматичного пирата, который стал одним из лучших злодеев в советской анимации.

«Смех и горе у Бела моря», 1988 год

Советский мультик «Смех и горе у Бела моря»: поморские сказки в анимации. Фото © мультфильм «Смех и горе у Бела моря», режиссёр Леонид Носырев, сценарист Юрий Коваль и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 59 минут Леонид Носырев объединил несколько короткометражек в полнометражный альманах поморских сказок. Рассказчик дед Сеня в исполнении Евгения Леонова связывает эксцентричные истории Юрия Коваля в единое повествование о жизни северных людей. Мультфильм отличается особым юмором и колоритом Русского Севера. Каждая история — это маленький шедевр, наполненный народной мудростью и добрым смехом.

«Приключения капитана Врунгеля», 1976–1979 годы

Мультсериал СССР «Приключения капитана Врунгеля»: морские авантюры в анимации. Фото © мультфильм «Приключения капитана Врунгеля», режиссёр Давид Черкасский, сценарист Иван Воробьёв и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 160 минут (13 серий) Хотя формально это сериал, «Врунгель» заслуживает места среди лучших советских мультфильмов. Морские приключения капитана-выдумщика, его помощника Лома и матроса Фукса превратились в весёлую кругосветную авантюру с элементами пародии на приключенческие фильмы. Каждая серия — это отдельное приключение в новой стране с узнаваемыми национальными особенностями и стереотипами, поданными с добрым юмором.

Мультсериалы, которые покорили СССР

Некоторые советские мультфильмы выпускались сериями, создавая целые вселенные любимых персонажей.

«Ну, погоди!», 1969–1986 годы

Советский мультик «Ну, погоди!»: культовая погоня Волка за Зайцем. Фото © мультфильм «Ну, погоди!», режиссёр Вячеслав Котёночкин и др., сценарист Феликс Камов и др. / Kinopoisk

Продолжительность: 153 минуты (16 выпусков) Бесконечная погоня Волка за Зайцем стала символом советской анимации. Вячеслав Котёночкин создал не просто детский мультик, а энциклопедию советской жизни. Каждый выпуск отражает дух своего времени — от моды до музыки. «Канонические» 16 выпусков представляют собой сборник блестящих комедийных ситуаций. Анатолий Папанов и Клара Румянова создали незабываемый дуэт озвучивания, а фраза «Ну, Заяц, погоди!» стала крылатой.

«Винни-Пух», 1969–1972 годы

Мультфильм Хитрука «Винни-Пух»: отечественная версия медвежонка СССР. Фото © мультфильм «Винни-Пух», режиссёр Борис Заходер, сценарист Любовь Бутырина / Kinopoisk

Продолжительность: 42 минуты (3 серии) Фёдор Хитрук адаптировал сказки Алана Милна, создав совершенно оригинальную версию приключений медвежонка. Советский Винни-Пух кардинально отличается от диснеевского — он более философичный и меланхоличный. Евгений Леонов озвучил Винни-Пуха так, что медвежонок получился одновременно наивным и мудрым. Песенки персонажа стали настоящими хитами, а фразы разошлись на цитаты.

«38 попугаев», 1976–1991 годы

Советский мультик «38 попугаев»: дружба зверей в анимации СССР. Фото © мультфильм «38 попугаев», режиссёр Александр Жуковский, сценарист Григорий Остер / Kinopoisk

Продолжительность: 90 минут (10 выпусков) Иван Уфимцев создал прототип современного ситкома в анимации. Приключения Попугая, Мартышки, Слонёнка и Удава — это истории о дружбе, любознательности и познании мира. Каждая серия решает свою небольшую проблему или отвечает на детский вопрос. Леонид Шварцман создал запоминающийся визуальный стиль, а актёры озвучивания придали каждому персонажу уникальный характер. Мультсериал стал образцом качественного детского контента.

Лучшие советские мультики остаются актуальными и сегодня. Они учат вечным ценностям: дружбе, честности, доброте — без назидательности и морализаторства. Советские мультфильмы лучшие онлайн можно найти на различных платформах, но их магия остаётся неизменной независимо от способа просмотра. Эти старые советские мультики продолжают радовать новые поколения зрителей, доказывая, что настоящее искусство не стареет.

Авторы Любовь Свободная