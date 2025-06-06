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6 июня, 13:07

«Ни в коем случае»: Экстрасенс запретила праздновать день рождения умершего человека

Экстрасенс Миронова: Празднование дня рождения умершего нарушит покой его души

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kinek00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kinek00

Русская православная церковь (РПЦ) не приветствует празднование дня рождения умершего как обычный праздник, но разрешает поминать усопшего в этот день молитвой, заказом панихиды или посещением могилы. Экстрасенс Дарья Миронова также советует просто помянуть близкого человека в этот день.

«А лучше навестить его и прийти к этому человеку на могилу, принести цветы, поставить чекушку водки и кусочек хлеба на помин души. Но ни в коем случае день рождения праздновать не нужно», — рассказала она «Вечерней Москве».

Эксперт пояснила, что празднование дня рождения умершего может нарушить покой его души. По её мнению, подобные действия мешают душе усопшего перейти в иные духовные измерения.

Нумеролог и специалист по славянской магии Евгения Белова обратила внимание на существующие в христианской традиции особые дни поминовения — родительские субботы и Радоницу. Она рассказала, что в дохристианский период славяне отмечали «Дедов», посещая могилы предков и устраивая особые трапезы с ритуальными блюдами, сопровождая это обрядовыми действиями.

При этом эксперт подчеркнула, что в древнейшие времена поминальных дней не существовало вовсе, так как предки верили в реинкарнацию душ. Белова отметила, что ни одна из исторических традиций не предусматривает специального поминовения в день рождения покойного, объяснив это тем, что земной календарь теряет значение в ином мире, хотя память о близких можно чтить в любой день.

Живым ни в коем случае нельзя носить вещи мёртвых. Экстрасенс раскрыла причину
Живым ни в коем случае нельзя носить вещи мёртвых. Экстрасенс раскрыла причину

Ранее экстрасенс раскрыла опасность приворота. Специалист предупреждает: он не только может ударить по кошельку заказчика, но и представляет опасность для его близких. Магическое воздействие может иметь негативные последствия для окружающих.

Александра Мышляева
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