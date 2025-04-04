«Изнасилование судьбы»: Экстрасенс раскрыла опасность приворота

Россияне до сих пор обращаются к услугам всевозможных колдунов в поисках любви. Люди просят мистиков сделать приворот, даже не подозревая об опасных последствиях магического заклятия. А ведь оно равносильно «изнасилованию личности и судьбы» человека, уверена экстрасенс Дарья Миронова.

«Если человеку уготована одна судьба, а его насильно магически привязывают к другому человеку, то это всегда имеет обратную сторону», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она напомнила народную мудрость, которая гласит, что «на чужом несчастье собственное счастье не построишь». Эксперт предупредила, что приворот может вернуться к человеку и ударить по его финансам, а также навредить родным и близким.