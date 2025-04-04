«Изнасилование судьбы»: Экстрасенс раскрыла опасность приворота
Экстрасенс Миронова: Приворот может вернуться к человеку и ударить по финансам
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Россияне до сих пор обращаются к услугам всевозможных колдунов в поисках любви. Люди просят мистиков сделать приворот, даже не подозревая об опасных последствиях магического заклятия. А ведь оно равносильно «изнасилованию личности и судьбы» человека, уверена экстрасенс Дарья Миронова.
«Если человеку уготована одна судьба, а его насильно магически привязывают к другому человеку, то это всегда имеет обратную сторону», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Она напомнила народную мудрость, которая гласит, что «на чужом несчастье собственное счастье не построишь». Эксперт предупредила, что приворот может вернуться к человеку и ударить по его финансам, а также навредить родным и близким.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» назвал 5 вещей, которые категорически нельзя делать на ночь. В частности, Александр Саков настоятельно рекомендует не убираться после заката и считает зеркала потенциальной угрозой в тёмное время суток.