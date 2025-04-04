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4 апреля, 17:08

«Изнасилование судьбы»: Экстрасенс раскрыла опасность приворота

Экстрасенс Миронова: Приворот может вернуться к человеку и ударить по финансам

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Россияне до сих пор обращаются к услугам всевозможных колдунов в поисках любви. Люди просят мистиков сделать приворот, даже не подозревая об опасных последствиях магического заклятия. А ведь оно равносильно «изнасилованию личности и судьбы» человека, уверена экстрасенс Дарья Миронова.

«Если человеку уготована одна судьба, а его насильно магически привязывают к другому человеку, то это всегда имеет обратную сторону», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она напомнила народную мудрость, которая гласит, что «на чужом несчастье собственное счастье не построишь». Эксперт предупредила, что приворот может вернуться к человеку и ударить по его финансам, а также навредить родным и близким.

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Борис Эльфанд
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