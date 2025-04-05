Живым ни в коем случае нельзя носить вещи мёртвых. Экстрасенс раскрыла причину

Носить одежду умершего человека и пользоваться его вещами не стоит, если вы были энергетически связаны. Лучше раздать вещи покойника нуждающимся, но не родственникам, или просто сжечь их. Об этом рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

«Я бы не рекомендовала носить вещи покойника, особенно если он в них умер. Это энергоинформационный обмен, который вы кладете на свою карму, на свою энергию и судьбу», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она также призвала не оставлять в доме кровать, на которой умер человек, чтобы не создавать поля с негативной энергией. Также не следует хранить большое количество вещей покойника, лучше оставить несколько значимых предметов, а всё остальное раздать.