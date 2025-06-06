«Во благо крепкого союза»: Названы лучшие даты для свадьбы в июле

Нумеролог Майя Королёва раскрыла наиболее благоприятные даты для свадьбы в июле 2025 года, объяснив, что каждая дата обладает особой энергетикой, влияющей на будущую семейную жизнь. Специалист выделила несколько удачных дней с точки зрения нумерологии, в частности, 3 июля, когда сочетание чисел создаёт гармоничную вибрацию для создания крепкого союза.

«Эта дата, складываясь (3+0+7+2+0+2+5=19, 1+9=10, 1+0=1), даёт число, которое связано с общением, радостью и креативностью. Это будет хорошей датой для создания тёплой и уютной атмосферы свадьбы, где гости смогут свободно общаться и радоваться вместе с молодожёнами», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нумеролог выделила 7 июля как вторую благоприятную дату для заключения брака в июле 2025 года. По её словам, это число в нумерологии олицетворяет духовное развитие и внутреннее равновесие, что создаёт идеальную основу для построения крепких и осмысленных семейных отношений.

Эксперт также отметила особую энергетику 8 и 10 июля. Как пояснила Королёва, восьмёрка символизирует мощь, достижения и материальное благополучие, что может положительно сказаться на будущем семьи. Десятка же, по её мнению, знаменует завершение одного жизненного этапа и начало нового, придавая отношениям дополнительную устойчивость и мотивацию для совместного развития.