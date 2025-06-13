6 особенностей детских комнат СССР, увидев которые современные родители вызывают психолога
От кроватей с железными спинками до ковров на стенах — как советский интерьер формировал наше детство.
Советское детство — без Интернета, забот и смартфонов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Геннадий Хамельянин, Эрих Норман, © Freepik
Детская комната в советской квартире — это целый микромир, вобравший в себя дух времени, стандарты эпохи и дефицитные, но родные сердцу предметы. Это место, где звучали сказки на пластинках, пахло книжными страницами и пластмассой советских игрушек, где дети росли в окружении вещей, олицетворяющих целую историческую эпоху. Сегодня такие комнаты вызывают волну ностальгии — особенно у тех, чьё детство пришлось на 70-е, 80-е и начало 90-х годов. Что же окружало советского ребёнка в собственном пространстве и почему это сегодня вызывает столько тёплых эмоций?
Эстетика и функции: интерьер с задачей воспитать
Детская комната должна была внести свой вклад в воспитание советского человека. Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Советская идеология проникала даже в интерьер детской. Он должен был быть не только удобным, но и дисциплинирующим. В центре — функциональность: ребёнок должен спать, учиться и развиваться. Избыточный уют не приветствовался, но тем не менее в этом минимализме было своё тепло.
В комнатах почти всегда стояла кровать с металлическими спинками — иногда белая, иногда цвета хаки. Если семья была побогаче, могли поставить раскладной диван или даже двухъярусную кровать. На полу — ковёр с геометрическим или восточным орнаментом. На стенах — обои с рисунками: цветочки, бабочки, зверушки.
Мебель: от стенки до школьного уголка
Мебель в СССР была очень большим дефицитом. Но её специально доставали для детей. Фото © Фотохроника ТАСС
Мебель в детской чаще всего входила в состав общей стенки, доставшейся от родителей. Но в более продвинутых семьях можно было встретить настоящий школьный уголок: комплект из стола, навесных полок и шкафчика для книг и тетрадей. Если повезло — покупали польский или гэдээровский набор мебели, более аккуратный и современный. В остальном — советская классика: светлый ДСП, закруглённые углы, массивные ручки. Каждый ребёнок мечтал о личном письменном столе — и это действительно считалось событием, почти как получение паспорта.
Игрушки: от оловянных солдатиков до лего «по знакомству»
Оловянные солдатики, железная дорога, кубики, порой даже заморское лего — это были детские игрушки в СССР. Фото © ТАСС / Л. Самсонов
Игрушки в советской детской — отдельная культура. Их было немного, но к каждой относились с трепетом. Девочки играли в резиновых и пластмассовых кукол с закрывающимися глазами. Их одевали в самодельную одежду, нередко сшитую мамой или бабушкой. Для мальчиков — солдатики, танки, грузовики из металла, пистолеты, железные дороги. Были и универсальные радости: кубики, пирамидки, конструкторы, деревянные качалки. Один из главных символов советского детства — настольные игры: ходилки, лото, шашки, «Спортивное лото», «Гонки». Если у кого-то был настоящий набор LEGO, привезённый из-за границы, — он становился королём двора.
Детали уюта: ковры, шторы, стенгазеты
Ковёр в России — больше, чем ковёр. Он должен был развлекать и развивать ребёнка. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Ковёр на стене в детской — это не только элемент декора, но и тепло, и акустика, и просто «как у всех». Иногда ковёр заменял постер — особенно если на нём был сюжет: олени в лесу, всадники, панорама дворца. Окна украшались лёгкими тюлевыми занавесками и плотными шторами. Часто рядом с рабочим столом висели самодельные календарики, плакаты с правилами дорожного движения, вырезки из «Мурзилки» или «Весёлых картинок». Ещё один важный элемент — настенные стенгазеты, которые дети создавали к праздникам: День Великой Октябрьской социалистической революции, Новый год, День труда.
Школьная атмосфера: уголок пионера
Когда юного советского человека принимали в пионеры, все атрибуты этого почётного звания переезжали домой, в пионерский уголок. Фото © РИА «Новости» / А. Лобов
В детских комнатах школьников часто можно было увидеть «пионерский уголок». Там хранились галстук, барабан, значки и грамоты. Плакат с Лениным или вымпелы с советской символикой придавали помещению оттенок официальности. На полках — детская энциклопедия в красных томах, сборники сказок, «История СССР для детей», книги о космосе, войне, животных. Эти издания были не только украшением, но и источником гордости.
Звук и свет: светильники, радиоприёмники, пластинки
Советские дети не засыпали без сказки по радио. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
На прикроватной тумбочке часто стояла лампа с зелёным или жёлтым абажуром. Радиоприёмник «Весна» или проигрыватель «Юность» сопровождали вечера сказками: «Золотой ключик», «Бременские музыканты», «Айболит». Каждую такую пластинку слушали десятки раз — и оттого они запоминались на всю жизнь.
Советская детская комната — это память, вписанная в предметы. Старинный мишка с оторванным ухом, кровать с железной спинкой, запах линолеума и книжных страниц — всё это оставило неизгладимый след в поколениях. Она была далека от сегодняшнего изобилия, но именно в этой скромности было то, что сейчас называют «настоящим» детством.
В этих комнатах выросли будущие учёные и художники, строители и инженеры, мамы и папы. И, быть может, именно нехватка ярких красок компенсировалась богатством внутреннего мира, который формировали сказки, игры, воображение и атмосфера, создаваемая всей страной. А недавно у Life.ru появился тест о советском кино — узнаете, из каких фильмов эти кадры с домработницами?
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