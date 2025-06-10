Страх, вина, жертвенность: 7 признаков того, что вы в созависимых отношениях

Созависимость — термин, который изначально появился в среде содружества «Анонимные алкоголики». Его придумали женщины: Энн, жена Роберта Смита, и Лоис, жена Билла Уилсона. Жёны основателей движения АА заметили: близкие люди зависимого человека показывают признаки зависимого поведения, даже если сами не употребляют субстанции, провоцирующие зависимость. Если сильно всё упростить, то получается так: алкоголик зависит от алкоголя, а жена алкоголика зависит от самого алкоголика. Довольно скоро термин перешёл в другие отделения «анонимных» и стал популярен среди «взрослых детей алкоголиков». А со временем окончательно отделился от АА и теперь обозначает отношения, которые шикарно выглядят снаружи, но странно ощущаются внутри. Рассказываем, по каким признакам можно понять, что ваша любовь — это созависимость.

Зависимость друг от друга

Отношения называют созависимыми не просто так — это действительно зависимость, и её иногда трудно распознать. Фото © Shuttertsock / FOTODOM / iona didishvili

Главный трюк созависимых отношений — это, как ни странно, зависимость, причём не односторонняя. Во многих семьях бывает так, что жена зависит от мужа или наоборот, но созависимость — это невидимый канат, который связывает вас воедино. То есть вы зависите от партнёра и одновременно партнёр зависит от вас. Как правило, люди, будучи в таких отношениях, везде появляются вместе, даже получасовая разлука друг с другом — это уже пытка. Ситуация осложняется своей симметричностью: если в токсичных отношениях сразу видно, кто в паре играет деструктивную роль, то здесь люди друг друга обожают. Только вредят себе в процессе.

Игнорирование своих потребностей

Если бы не игнорирование своих потребностей, созависимые отношения были бы совсем неплохой идеей. Фото © Shuttestock / FOTODOM / Song_about_summer

Часто в созависимых отношениях бывает так, что человек игнорирует свои потребности и желания ради партнёра. В самых ужасных случаях «игнору» может быть подвержено даже здоровье. Часто созависимые любят взять на себя роль «спасателя»: это заметили ещё Энн Смит и Лоис Уилсон. В таком режиме на первый план выходят чувства и потребности партнёра, которым уделяется большое внимание. Часто об этом внимании никто не просил, но в процессе созависимый человек об этом забывает и может даже обидеться на «объект спасения».

Размытые границы

Отсутствие границ или их размывание — это следствие проблематичного подхода к отношениям. Фото © Shuttestock / FOTODOM / KieferPix

В этих отношениях не понять, где кончаются ваши желания и начинаются желания другого человека. Вы — это всё ещё вы? Или вы стали просто частью партнёра? А может быть, ваши сознания слились в одно большое сознание, и теперь вас по отдельности не существует, остались только они — созависимые отношения? Этим вопросом люди обычно не задаются, пока не пойдут к психологу. Личные границы — это очень важно. Они помогают нам отстаивать своё мнение, отказываться от вещей, что для нас некомфортны, и в принципе беречь себя и свою психику. В созависимых отношениях границы размываются, делая вас чуть более уязвимыми.

Страх перед одиночеством

Одиночество — это неприятно. Ещё хуже оно ощущается, когда вы к нему не привыкли. Фото © Shuttestock / FOTODOM / VH-studio

Страх одиночества порой удерживает нас в любых, не только созависимых отношениях. Но именно в созависимости есть нюанс: выход из неё — это не просто болезненно, это почти смертельно. Если выход из абьюзивного или токсичного романа ощущается как глоток свободы, то тут ровно наоборот. Если вы привыкли согласовывать с партнёром каждый, даже самый незначительный ваш шаг, оказаться одному будет очень тяжело. А перспектива расставания вызывает неприятное, липкое чувство страха.

Нездоровая эмоциональная реакция

Нездоровая эмоциональная реакция — это, как правило, слишком сильная эмоциональная реакция. Фото © Shuttestock / FOTODOM / fizkes

Если вы испытываете слишком сильные эмоции от действий партнёра, это может быть просто токсично, но может и оказаться созависимостью. Если партнёр испытывает резкое занижение самооценки, считает, что без своей второй половинки он ничтожество, это тёмная сторона созависимости в действии. То же самое относится к звонкам и перепискам в мессенджерах. Если вы приходите в бешенство, когда вам не отвечают сразу же, или в качестве альтернативы начинаете испытывать сильный страх — это признаки созависимого поведения.

Жертвенность и чувство вины

Жертвенность — это основа созависимости, её альфа и омега, начало и конец. Фото © Shuttestock / FOTODOM / New Africa

Созависимые отношения не считаются полноценными, если никто из партнёров не проявляет чудеса жертвенности. В созависимости вы — не обычный человек, вы, аки мученик, претерпеваете страдания ради своей любви. Если вы постоянно жертвуете ради партнёра своими интересами, а партнёр испытывает из-за этого чувство вины — перед нами созависимость. А если вы сами испытываете чувство вины за то, что в этот раз вам не удалось поступиться своими интересами, то перед нами уже созависимость с нотками абьюза.

Проблемы в принятии решений

Если в ваших отношениях наблюдается взаимная зависимость, но всё равно надо думать о совместном отпуске, можем вам только посочувствовать. Вы будете принимать решение не просто долго, а очень долго. Ситуация, когда каждый из вас зависит от мнения другого, располагает к трудностям с принятием важных решений. Это происходит потому, что созависимые не привыкли жить самостоятельно, они часто не очень хорошо понимают, чего хотят сами, поэтому имеют тенденцию перекладывать ответственность на кого-то другого.