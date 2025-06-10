Жара и давление: как пережить летний зной без последствий
Для многих жаркая погода становится настоящим испытанием, особенно для тех, кто страдает от проблем с артериальным давлением. Как пережить жаркую погоду и минимизировать риски для здоровья в зной — в материале Life.ru.
Людям, у кого проблемы с давлением, в жару следует особенно соблюдать меры предосторожности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix
Почему жара влияет на давление
При жаре давление может резко снижаться. Фото © Freepik / gpointstudio
Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. В жаркую погоду организм направляет дополнительную энергию на собственное охлаждение. Сопутствующее ему расширение сосудов усиливает теплоотдачу через кожу. В результате кровеносные сосуды становятся шире, что снижает общее сопротивление току крови и может привести к понижению давления.
Но в некоторых случаях, например при дефиците воды в организме или стрессах, давление может и повышаться. Высокая температура воздуха заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную циркуляцию крови и терморегуляцию. Если к этому добавить физическую нагрузку или недостаток жидкости, риск скачков давления значительно возрастает.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание при жаре
В жару у людей повышается сердцебиение, высок риск головной боли, тошноты и рвоты. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Распознать ухудшение состояния человека из-за жары можно по следующим симптомам:
- головокружение и слабость;
- учащённое сердцебиение;
- головная боль;
- одышка и чувство нехватки воздуха;
- тошнота и рвота;
- судороги и потеря сознания в тяжёлых случаях.
Если вы обнаружите эти признаки, вам необходимо немедленно принять меры: обеспечить покой, пить воду, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую.
Как подготовиться к жаре
В жару необходимо соблюдать водный баланс. Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков
- Соблюдайте водный баланс
При высокой температуре организм теряет много жидкости из-за повышенной потливости. Во избежание обезвоживания и для поддержания нормального давления необходимо пить достаточное количество воды. Рекомендуется ежедневно выпивать не менее 30 граммов воды на кг веса. Например, при весе в 100 кг нужно выпивать не менее трёх литров воды. Также не злоупотребляйте сладкой газировкой и крепким кофе, поскольку они способствуют усилению обезвоживания.
- Правильно питайтесь
В жару организм испытывает стресс, поэтому не стоит его нагружать тяжёлой и жирной пищей. Вот почему при высокой температуре воздуха предпочтительны лёгкие, богатые витаминами и минералами блюда. Обязательно включайте в рацион свежие овощи и фрукты, они содержат калий и магний — элементы, способствующие нормализации давления.
- Одевайтесь по погоде
В жаркую погоду рекомендуется надевать свободную одежду из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух. Также предпочтительнее носить одежду светлых тонов.
- Избегайте нахождения на улице в самые жаркие часы
По возможности следует избегать нахождения под прямыми лучами солнца в период с 11 до 16 часов: именно в это время жара наиболее интенсивна. Кроме того, в эти часы наиболее сильное ультрафиолетовое излучение. Поэтому длительное нахождение на солнце может повлечь не только скачки давления, но и ожоги на теле. Если необходимо выйти на улицу, используйте головные уборы и солнцезащитные кремы.
Особенности ухода за людьми с давлением
В жару лучше не выходить на улицу в середине дня. Фото © РИА Новости / Максим Блинов
Для людей с высоким давлением в летнюю жару значительно возрастает риск как резких подъёмов, так и падений давления. Поэтому крайне важно регулярно измерять показатели и при необходимости корректировать лечение совместно с врачом.
У лиц с пониженным давлением жаркая погода может вызвать слабость и обмороки. Поэтому гипотоникам рекомендуется часто пить воду с добавлением небольшого количества соли, она удерживает воду в организме и поддерживает нормальное давление. Также полезны будут прогулки в тени и регулярный отдых.
Экстренная помощь при проблемах с давлением в жару
Если у вас или у кого-то из вашего окружения резко ухудшится самочувствие во время высокой температуры воздуха, необходимо сделать следующее:
- перейти в прохладное, хорошо проветриваемое помещение или тень;
- принять горизонтальное положение, приподняв ноги чуть выше уровня туловища, — это улучшит приток крови к мозгу;
- пить воду небольшими глотками;
- если есть с собой препараты, способствующие нормализации давления, то следует их принять согласно инструкции;
- вызвать скорую помощь при сильном ухудшении самочувствия.