Депутат рассказал о мерах государственной поддержки для семей контрактников
Депутат Мособлдумы Вшивцев: Государство следит за семьями контрактников
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Государство будет оберегать благополучие семей военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ. В нашей стране приняли уже 120 федеральных и около 60 региональных законов, направленных на поддержку родственников контрактников. Об этом сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.
Таким образом, российские власти будут следить, чтобы дети из семей бойцов СВО получали в школах бесплатное питание, а также заниматься вопросами их устройства в детские сады и школы, льготной ипотеки и предоставлять квоты бюджетных мест. Кроме того, сами солдаты могут пройти профессиональную переподготовку, чтобы в дальнейшем заняться тем, что им интересно.
К примеру, одна из самых крупных выплат за подписание контракта, полагается в Московской области. Составляет она до 2 млн рублей. Кроме того, каждому военнослужащему положена зарплата, надбавки за участие в боевых действиях, а после — военная пенсия.
Контрактники также могут рассчитывать на кредитные каникулы, приостановление производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), а также на сохранение за собой рабочего места. Они могут уйти в академический отпуск, бесплатно обследоваться в больнице, пройти лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, приобрести жильё по военной ипотеке.
Детям бойцов СВО будут предоставлять бесплатные путёвки в лагеря и квоты на обучение в университетах, их пожилым родителям — социальные услуги на дому, а супруге военнослужащего будет полагаться профессиональное обучение и дополнительное профобразование.
Ранее глава российского правительства Мишустин заявил, что самым важным для президента РФ Путина является вопрос поддержки ветеранов специальной военной операции. По его словам, глава государства каждый день посвящает этому время.