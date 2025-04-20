Депутат рассказал о мерах государственной поддержки для семей контрактников

Государство будет оберегать благополучие семей военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ. В нашей стране приняли уже 120 федеральных и около 60 региональных законов, направленных на поддержку родственников контрактников. Об этом сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Таким образом, российские власти будут следить, чтобы дети из семей бойцов СВО получали в школах бесплатное питание, а также заниматься вопросами их устройства в детские сады и школы, льготной ипотеки и предоставлять квоты бюджетных мест. Кроме того, сами солдаты могут пройти профессиональную переподготовку, чтобы в дальнейшем заняться тем, что им интересно.

К примеру, одна из самых крупных выплат за подписание контракта, полагается в Московской области. Составляет она до 2 млн рублей. Кроме того, каждому военнослужащему положена зарплата, надбавки за участие в боевых действиях, а после — военная пенсия.

Контрактники также могут рассчитывать на кредитные каникулы, приостановление производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), а также на сохранение за собой рабочего места. Они могут уйти в академический отпуск, бесплатно обследоваться в больнице, пройти лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, приобрести жильё по военной ипотеке.

Детям бойцов СВО будут предоставлять бесплатные путёвки в лагеря и квоты на обучение в университетах, их пожилым родителям — социальные услуги на дому, а супруге военнослужащего будет полагаться профессиональное обучение и дополнительное профобразование.